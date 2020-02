"Zbudowali kastę swoich PiS-owskich sędziów, która jak rak oplata polski wymiar sprawiedliwości"

Wąska grupa sędziów podpisała się pod wieloma listami. Sędziowie zależni od ministra sprawiedliwości podpisywali listy swoim kolegom po to, żeby ci mogli awansować - tak poseł Platformy Obywatelskiej Robert Kropiwnicki skomentował opublikowane w piątek przez Kancelarię Sejmu listy poparcia sędziów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. - Ta KRS jest rządowa, a nie sędziowska - dodał.

Kancelaria Sejmu opublikowała w piątek po południu "wykazy sędziów, którzy udzielili poparcia kandydatom" do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Wcześniej tego dnia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie opublikował uzasadnienia wyroków uchylających postanowienia prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. To właśnie na postanowienia PUODO powoływała się Kancelaria Sejmu, wstrzymując publikację tak zwanych list poparcia.

"Rząd właściwie obsadził nową KRS"

Poseł Platformy Obywatelskiej Robert Kropiwnicki komentował to, że na samym szczycie listy pod kandydaturą sędziego Macieja Mitery, rzecznika nowej KRS, widnieje podpis sędziego Łukasza Piebiaka, byłego wiceministra sprawiedliwości, który zrezygnował ze stanowiska w efekcie tak zwanej afery hejterskiej (sam zaprzeczał, jakoby uczestniczył w akcji dyskredytowania niektórych sędziów).

- To przedziwne, że wiceminister jest pierwszym, który podpisuje się na liście do jednego z kluczowych członków KRS, czyli twarzy tej neo-KRS. To pokazuje, jaki był mechanizm. (…) To pokazuje, że ta KRS jest rządowa, a nie sędziowska - ocenił Kropiwnicki.

To pokazuje, że rząd właściwie obsadził tę nową KRS

Poseł zauważył, że w czasie, gdy powstawały listy do nowej Krajowej Rady Sądownictwa, ówczesny wiceminister sprawiedliwości Piebiak "zarządzał sędziami, powoływał sędziów na delegację, odwoływał sędziów, wskazywał prezesów i wiceprezesów poszczególnych sądów". - Sędziowie w sposób naturalny czuli uległość do niego, bo on był ich szefem, który mógł ich wysyłać, zsyłać, nagradzać lub karać. To pokazuje, jak silny był wpływ rządu i przedstawiciela władzy wykonawczej na obsadę stanowisk w KRS - ocenił Kropiwnicki.

Nazwisko Piebiaka pojawia się także pod innymi kandydaturami. - To pokazuje, że rząd właściwie obsadził tę nową KRS - dodał polityk PO.

Sędzia Nawacki "oszukał Kancelarię Sejmu i oszukał ministra"

Kropiwnicki komentował także fakt, że nazwiska sędziów, którzy według własnych deklaracji wycofali swoje podpisy spod kandydatury sędziego Macieja Nawackiego, prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie, wciąż widnieją one na liście. - Ta lista wydaje się niekompletna, będziemy to jeszcze analizować - zastrzegł. - Ale wszystko na to wskazuje, że sędzia Nawacki wyłudził członkostwo w KRS, że nie poinformował Kancelarii Sejmu o tym, że część osób się wycofała - ocenił polityk opozycji.

- Uważamy, że jeżeli on dowiedział się o tym przed złożeniem dokumentów, to (wycofanie podpisów - red.) musiało być skuteczne. On po prostu oszukał Kancelarię Sejmu i oszukał ministra - uznał poseł. Według niego, jeżeli okazałoby się, że ubyło podpisów pod częścią kandydatur, "całe powołanie (KRS - red.) byłoby nieważne".

- Ci sędziowie nie byli powoływani każdy z osobna, osobnym głosowaniem, tylko jedną uchwałą Sejmu, a to oznacza, że tak naprawdę całe powołanie tych członków do KRSu może być uznane za nieważne. Czyli wszystkie decyzje tej KRS mogą być uznawane za nieważne. To przed wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu może być kluczowa informacja dla rozstrzygnięcia tej sprawy - wyjaśniał Kropiwnicki.

"Rak, który oplata wymiar sprawiedliwości"

Jego zdaniem argument Prawa i Sprawiedliwości, zgodnie z którym nowa KRS powstała, by zapewnić pełną i różnorodną reprezentację sędziowską "to ewidentna ściema". - To była wąska grupa sędziów, która podpisała się pod wieloma listami. To pokazuje, że sędziowie, którzy byli zależni od ministra (sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry - red.), byli albo prezesami, albo wiceprezesami (sądów - red.) już ze wskazania ministra. Podpisywali listy innym swoim kolegom po to, żeby ci mogli awansować - ocenił poseł.

Jak dodał, "to wskazuje na zbudowanie sitwy PiS-owskiej w polskim sądownictwie". - To oni zbudowali kastę sędziów, swoich PiS-owskich sędziów, która trochę jak rak oplata polski wymiar sprawiedliwości - stwierdził.

