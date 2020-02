Kilku sędziów izby cywilnej zamierza złożyć przed Zgromadzeniem Ogólnym wnioski o wykluczenie sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej z udziału w Zgromadzeniu Ogólnym - mówił we "Wstajesz i wiesz" doktor Mikołaj Małecki z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Gość TVN24 odpowiadał między innymi na pytania o prawo do uczestniczenia sędziów wskazanych przez nową KRS do udziału w wyborze prezesa Sądu Najwyższego. Jak dodał, ci sędziowie "jeszcze bardziej pogłębiają chaos wywołany niezgodnym z prawem powołaniem członków KRS".

"KRS nie została powołana w sposób całkowicie zgodny z procedurą i konstytucją"

Doktor Mikołaj Małecki z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego i prezes Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego, omawiając temat, nawiązał we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 do uchwały połączonych izb Sądu Najwyższego , w której stwierdzono, że nienależyta obsada sądu jest wtedy, gdy w jego składzie zasiada osoba wskazana przez nową KRS.

- One [listy - przyp. red.] są dowodem na to, że to domniemanie przekształca się w pewność, że Krajowa Rada Sądownictwa nie została powołana w sposób całkowicie zgodny z procedurą i konstytucją - mówił, podkreślając, że decyzje sędziów wskazanych przez nową KRS i powołanych następnie przez prezydenta mogą być kwestionowane. Dlatego też, jak mówił Małecki, "każdy sąd, rozpatrując indywidualną sprawę, będzie mógł brać to pod uwagę i jeżeli w składzie sądu zasiadała osoba powołana na wniosek nowej Krajowej Rady Sądownictwa, będzie mógł taką osobę wykluczać ze składu orzekającego".