Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Posłanka PiS "nie zdążyła" zapoznać się z listą zakupów z SAFE przed komisją, ale "ma swoje zdanie"

Teresa Pamuła
Posłanka PiS Teresa Pamuła nie zapoznała się z listą zakupów z unijnego programu SAFE. "Mam swoje zdanie"
Źródło: TVN24
51 parlamentarzystów zapoznało się z listą zakupów z unijnego programu SAFE - ustaliła reporterka TVN24 Agata Adamek. Szef komisji obrony Andrzej Grzyb zauważył, że dokument jest dostępny od grudnia zeszłego roku. Przed posiedzeniem sejmowych komisji, które opiniowały poprawki Senatu do ustawy wdrażającej mechanizm, posłanka PiS Teresa Pamuła stwierdziła, że "nie zdążyła" przeczytać dokumentu, ale "ma swoje zdanie" na temat SAFE.

Parlamentarzyści, którzy chcą zapoznać się z listą zakupów z unijnego programu SAFE, mogą zawnioskować o to do komisji obrony narodowej Sejmu. Jak informowała w środę reporterka TVN24 Agata Adamek, do godziny 10, kiedy zaczynało się posiedzenie sejmowych komisji finansów i obrony narodowej w sprawie poprawek Senatu do ustawy wdrażającej unijny mechanizm SAFE, z listą zapoznało się 51 parlamentarzystów.

Przed posiedzeniem komisji o dokument reporterka TVN24 zapytała posłankę PiS Teresę Pamułę, członkinię komisji finansów. - Przeczytam. Nie zdążyłam jeszcze - powiedziała.

Na pytanie Adamek, czy nie zajrzała do listy przed obradami Sejmu, bo już głosowała nad tą ustawą, odparła, że"jeszcze wtedy nie było listy". Na uwagę, że była, posłanka powiedziała, że "dostała informację dwie godziny przed rozpoczęciem komisji". Dopytywana, czy nie chciała się lepiej przygotować na komisję, powiedziała, że "ma swoje zdanie" na temat SAFE. - Mam ustawę przed sobą - dodała.

Pamuła głosowała 13 lutego w Sejmie przeciwko przyjęciu ustawy, która ma wdrażać unijny program dozbrojenia SAFE.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Nie interesuje mnie". Poseł PiS o liście zakupów z SAFE

"Nie interesuje mnie". Poseł PiS o liście zakupów z SAFE

SAFE w Sejmie, PiS i Konfederacja przeciwko. Tusk: maski opadły

SAFE w Sejmie, PiS i Konfederacja przeciwko. Tusk: maski opadły

Kto zapoznał się z listą zakupów z SAFE?

Przewodniczący komisji obrony narodowej Andrzej Grzyb mówił w rozmowie z TVN24, że "dokument został przekazany do wiadomości posłom zaraz po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską". - To był grudzień ubiegłego roku. Co prawda wtedy był on w wersji angielskiej tylko dostępny, bo jeszcze nie było gotowego tłumaczenia. Debatowaliśmy zarówno w formie otwartej na komisji na ten temat, ale później mieliśmy też posiedzenie zamknięte komisji obrony narodowej. Potem została dosłana wersja przetłumaczona - wyjaśnił.

Doprecyzował, że polska wersja "została przekazana 10 lutego", czyli jeszcze przed głosowaniem sejmowym.

- Też była możliwość zapoznawania się. Tym bardziej że wtedy również dołączyliśmy komisję finansów do grupy posłów rozpatrujących - dodał. Grzyb powiedział, że "zgłosił się na przykład pan przewodniczący komisji infrastruktury". - Senatorowie się zgłaszali - dodał.

Pytany, czy prezes PiS Jarosław Kaczyński prosił o zgodę na zapoznanie się z listą zakupów z programu SAFE, powiedział, że "nie pamięta takiego wniosku".

Przekazał, że na liście osób, które prosiły o zapoznanie się z dokumentem, przeważają członkowie komisji obrony. Dopytywany, czy przeważają posłowie opozycji, czy koalicji, odparł: - Nie robiliśmy takiej statystyki.

Sejmowe komisje finansów i obrony narodowej pozytywnie zaopiniowały w środę poprawki Senatu do ustawy wdrażającej program SAFE.

Sejmowe komisje zdecydowały w sprawie poprawek do ustawy o SAFE
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Sejmowe komisje zdecydowały w sprawie poprawek do ustawy o SAFE

Unijny program SAFE

Program SAFE przewiduje łącznie 150 miliardów euro wsparcia w postaci nisko oprocentowanych pożyczek na zakupy sprzętu wojskowego, w dużej mierze produkowanego w Europie. Program ma wspierać państwa Unii Europejskiej we wzmacnianiu ich potencjału obronnego, a także zmniejszać ich uzależnienie od uzbrojenia z USA.

W zeszły wtorek kraje Unii Europejskiej ostatecznie zatwierdziły polski plan inwestycyjny w ramach programu obronnego SAFE. Na liście znalazło się 139 projektów, a do Polski trafią pożyczki o łącznej wartości 43,7 mld euro. Ich oprocentowanie ma wynieść około 3 procent, przy okresie spłaty rozłożonym na 45 lat.

Na początku zeszłego tygodnia program krytykował prezes PiS Jarosław Kaczyński. Ocenił, że prezydent Karol Nawrocki powinien zawetować ustawę. Mówił też, że obecny kanclerz Niemiec Friedrich Merz formułuje "plan przywództwa niemieckiego w Europie".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Justyna Sochacka /akw

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
Program SAFEobronnośćSejmPrawo i Sprawiedliwość
Czytaj także:
Liczby nie kłamią? Nie zawsze służą prawdzie. "Pranie danych" sprzyja Rosji
Liczby nie kłamią? To zobaczcie, jak "pranie danych" sprzyja Rosji
Michał Istel
Prawdopodobnie będzie opinia w sprawie poczytalności podejrzanego o zabójstwo matki (zdjęcie ilustracyjne)
Zgłosiła, że od kliku dni nie widziała sąsiadów. W mieszkaniu znaleźli ciała trzech osób
Katowice
autostrada a2 poznan shutterstock_2128223891
Od dzisiaj nowy odcinkowy pomiar prędkości na A4
BIZNES
Zderzenie pociągów w Gdyni. Cztery osoby poszkodowane
Zderzenie pociągów, maszynista skazany
Trójmiasto
Český Krumlov to Praga w miniaturze
Polacy "napędzają turystykę" w tym kraju
BIZNES
Nielegalne papierosy w przesyłce z Dubaju
W przesyłkach z Dubaju były miliony nielegalnych papierosów
WARSZAWA
Znaleziono ciało mężczyzny
Ciało mężczyzny z ranami kłutymi przed domem
Kujawsko-Pomorskie
Listy leżały pod wiaduktem (zdjęcie ilustracyjne)
Porzucone listy z danymi odbiorców
Białystok
imageTitle
Wyjątkowi goście przerwali orędzie. Trump zażartował z olimpijskiego medalu
EUROSPORT
Huber Heights Police
Otworzył kosz i momentalnie odskoczył. Policja pokazała nagranie
Świat
Kontrole straży miejskiej w SCT
Strefa Czystego Transportu. Drogowcy będą badać ruch, a strażnicy wystawiają mandaty
WARSZAWA
shutterstock_2396796981
"Pilne kontrole" wołowiny. O skażeniu Polska wie od miesięcy
BIZNES
Danny Kruger GettyImages-2260257015
Poseł o "nieuregulowanej gospodarce seksualnej". Chcą to zmienić
Świat
Wypadek Beaty Szydło. Oświęcim 2017 r.
Sprawa wypadku byłej premier Beaty Szydło. Były funkcjonariusz BOR z zarzutami
Białystok
Rocky odnalazł się po 43 dniach
Pies zgubił się i spędził ponad 40 dni w górach
METEO
Donald Trump po wygłoszeniu orędzia o stanie państwa
"Gotowy soundbite do klipów wyborczych"
Marcin Złotkowski
Więzienie
Odsiaduje wyrok dożywocia, choć "są dowody niewinności". Minister reaguje
Rzeszów
Daniel Obajtek
FAŁSZObajtek: 40 tysiące zwolnionych z Lasów Państwowych. A ile tam pracowało?
Zuzanna Karczewska, Jakub Zulczyk
Gołoledź, oblodzenie
Zagrożenie lodem powróci. Mapy
METEO
shutterstock_333144776
Przewidują tę chorobę z dokładnością do kilku lat. Wystarczy próbka krwi
Zdrowie
Mieszkańcy nie mają wody (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria wodociągu. Część mieszkańców bez wody
Szczecin
imageTitle
"Skuś baba na dziada". Mija 20 lat od historycznego sukcesu Tomasza Sikory
EUROSPORT
Zbigniew Ziobro
Ziobro się nie odwołał. Procedura idzie dalej
Polska
Kazimierz Smoliński, Marek Ast
Proste pytanie do posłów PiS, śmiech zamiast odpowiedzi. "Kaziu, powiedz panu"
Polska
Wybuch w mieszkaniu w Braniewie
Wybuchł gaz, zginęła kobieta. Decyzja prokuratury
Olsztyn
Budynek parlamentu w Budapeszcie
Nowy sondaż przed wyborami na Węgrzech. Złe wieści dla Ziobry
Świat
Trwają poszukiwania Bożenki. Manula ktoś prawdopodobnie celowo wypuścił
Ktoś wypuścił Bożenkę, apel pracowników zoo
Poznań
imageTitle
Porażka goni porażkę. Co się dzieje z Hurkaczem?
EUROSPORT
Senator Wojciech Konieczny
Podatek zdrowotny zamiast składki. Lewica forsuje swój pomysł
Zdrowie
Władysław Kosiniak-Kamysz i Karol Nawrocki
"Będę przekonywał pana prezydenta do ostatniej chwili"
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica