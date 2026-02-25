Posłanka PiS "nie zdążyła" zapoznać się z listą zakupów z SAFE przed komisją, ale "ma swoje zdanie"

Posłanka PiS Teresa Pamuła nie zapoznała się z listą zakupów z unijnego programu SAFE. "Mam swoje zdanie" Źródło: TVN24

Parlamentarzyści, którzy chcą zapoznać się z listą zakupów z unijnego programu SAFE, mogą zawnioskować o to do komisji obrony narodowej Sejmu. Jak informowała w środę reporterka TVN24 Agata Adamek, do godziny 10, kiedy zaczynało się posiedzenie sejmowych komisji finansów i obrony narodowej w sprawie poprawek Senatu do ustawy wdrażającej unijny mechanizm SAFE, z listą zapoznało się 51 parlamentarzystów.

Przed posiedzeniem komisji o dokument reporterka TVN24 zapytała posłankę PiS Teresę Pamułę, członkinię komisji finansów. - Przeczytam. Nie zdążyłam jeszcze - powiedziała.

Na pytanie Adamek, czy nie zajrzała do listy przed obradami Sejmu, bo już głosowała nad tą ustawą, odparła, że"jeszcze wtedy nie było listy". Na uwagę, że była, posłanka powiedziała, że "dostała informację dwie godziny przed rozpoczęciem komisji". Dopytywana, czy nie chciała się lepiej przygotować na komisję, powiedziała, że "ma swoje zdanie" na temat SAFE. - Mam ustawę przed sobą - dodała.

Pamuła głosowała 13 lutego w Sejmie przeciwko przyjęciu ustawy, która ma wdrażać unijny program dozbrojenia SAFE.

Kto zapoznał się z listą zakupów z SAFE?

Przewodniczący komisji obrony narodowej Andrzej Grzyb mówił w rozmowie z TVN24, że "dokument został przekazany do wiadomości posłom zaraz po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską". - To był grudzień ubiegłego roku. Co prawda wtedy był on w wersji angielskiej tylko dostępny, bo jeszcze nie było gotowego tłumaczenia. Debatowaliśmy zarówno w formie otwartej na komisji na ten temat, ale później mieliśmy też posiedzenie zamknięte komisji obrony narodowej. Potem została dosłana wersja przetłumaczona - wyjaśnił.

Doprecyzował, że polska wersja "została przekazana 10 lutego", czyli jeszcze przed głosowaniem sejmowym.

- Też była możliwość zapoznawania się. Tym bardziej że wtedy również dołączyliśmy komisję finansów do grupy posłów rozpatrujących - dodał. Grzyb powiedział, że "zgłosił się na przykład pan przewodniczący komisji infrastruktury". - Senatorowie się zgłaszali - dodał.

Pytany, czy prezes PiS Jarosław Kaczyński prosił o zgodę na zapoznanie się z listą zakupów z programu SAFE, powiedział, że "nie pamięta takiego wniosku".

Przekazał, że na liście osób, które prosiły o zapoznanie się z dokumentem, przeważają członkowie komisji obrony. Dopytywany, czy przeważają posłowie opozycji, czy koalicji, odparł: - Nie robiliśmy takiej statystyki.

Sejmowe komisje finansów i obrony narodowej pozytywnie zaopiniowały w środę poprawki Senatu do ustawy wdrażającej program SAFE.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Sejmowe komisje zdecydowały w sprawie poprawek do ustawy o SAFE

Unijny program SAFE

Program SAFE przewiduje łącznie 150 miliardów euro wsparcia w postaci nisko oprocentowanych pożyczek na zakupy sprzętu wojskowego, w dużej mierze produkowanego w Europie. Program ma wspierać państwa Unii Europejskiej we wzmacnianiu ich potencjału obronnego, a także zmniejszać ich uzależnienie od uzbrojenia z USA.

W zeszły wtorek kraje Unii Europejskiej ostatecznie zatwierdziły polski plan inwestycyjny w ramach programu obronnego SAFE. Na liście znalazło się 139 projektów, a do Polski trafią pożyczki o łącznej wartości 43,7 mld euro. Ich oprocentowanie ma wynieść około 3 procent, przy okresie spłaty rozłożonym na 45 lat.

Na początku zeszłego tygodnia program krytykował prezes PiS Jarosław Kaczyński. Ocenił, że prezydent Karol Nawrocki powinien zawetować ustawę. Mówił też, że obecny kanclerz Niemiec Friedrich Merz formułuje "plan przywództwa niemieckiego w Europie".

