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Polska

List żelazny dla Marcina Romanowskiego. Przemysław Rosati: to instrument zależny od woli podejrzanego

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Marcin Romanowski
Rosati: trudno powiedzieć, czy list żelazny zostanie fizycznie zrealizowany
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP
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Trudno powiedzieć, czy list żelazny zostanie zrealizowany. To są tak naprawdę pytania, na które będzie musiał najpierw odpowiedzieć bezpośrednio podejrzany - powiedział prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati. Mówił też o przepisach umożliwiających prokuraturze zablokowanie wydania takiego dokumentu, argumentując, że są one niekonstytucyjne.

W środę w warszawskim sądzie okręgowym odbyło się posiedzenie w sprawie wniosku byłego wiceministra sprawiedliwości, posła PiS Marcina Romanowskiego o wydanie wobec niego listu żelaznego.

- Miło mi poinformować, że dzisiaj Sąd Okręgowy w Warszawie postanowieniem wydał list żelazny Marcinowi Romanowskiemu. Uchylił tymczasowe aresztowanie stosowane wobec niego od momentu, kiedy to orzeczenie sądu stanie się prawomocne - poinformował po godzinie 14.30 mecenas Bartosz Lewandowski, który rozmawiał z dziennikarzami.

Szef MS Waldemar Żurek zapowiedział złożenie w tej sprawie zażalenia.

Rosati o decyzji sądu

Sędzia Trybunału Stanu i prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati został zapytany na antenie TVN24 o komentarz w sprawie wydania listu żelaznego pomimo sprzeciwu prokuratury.

- W sprawie można byłoby powiedzieć wiele, ale na pewno jedna rzecz jest pewna. To rozwiązanie, gdzie sprzeciw prokuratora (...) jest i funkcjonuje, jest rozwiązaniem oczywiście niekonstytucyjnym, to znaczy tego rodzaju działania, jak wydanie lub odmowa wydania listu żelaznego, są zastrzeżone dla sądu - podkreślił.

Rosati mówił tu o artykule 281 paragraf 2 Kodeksu postępowania karnego - według którego list żelazny w śledztwie nie może zostać wydany bez zgody prokuratora.

Dodał, że "biorąc pod uwagę wiele orzeczeń", które "zostały wydane na kanwie tego sprzeciwu prokuratora" wielokrotnie sądy pomijają sprzeciw prokuratury "z bardzo prostego powodu".

- Jest to rozwiązanie, w dużym skrócie mówiąc, niekonstytucyjne. Ono przede wszystkim narusza równość broni. Wielokrotnie w kilku miejscach procedury karnej wprowadzono takie rozwiązania, że od decyzji prokuratora uzależniano de facto rozstrzygnięcie podjęte przez sąd. I to są oczywiście pozostałości po pomysłach nowelizujących Kodeks postępowania karnego za czasów Zjednoczonej Prawicy - przypomniał Rosati.

Dodał, że należy się spodziewać, że jeżeli sąd apelacyjny rozpozna je z korzyścią dla podejrzanego to list żelazny będzie prawomocny i wykonalny "co umożliwi panu Romanowskiemu powrót do Polski po to, aby z wolnej stopy odpowiadać przed polskimi organami ścigania".

- Proszę pamiętać, że list żelazny jest obwarowany przede wszystkim zakazem utrudniania postępowania, dostępnością dla organu procesowego, czyli stawianiem się na każde wezwanie oraz zakazem opuszczania obranego w Polsce miejsca pobytu - wyjaśnił.

Rosati o planie w przypadku niestawienia się Romanowskiego

Rosati został też zapytany o to, jakimi narzędziami dysponuje rząd w sytuacji, gdy wiceminister otrzyma list żelazny, ENA oraz list gończy przestaną działać, a sam Romanowski nie stawi się w kraju.

- Nawet dysponując narzędziami, dziś wiemy, że państwo polskie przynajmniej w tej pierwszej instancji musiało sięgnąć po zupełnie inny instrument, zależny od woli podejrzanego, czyli: albo się stawi, albo się nie stawi i będzie korzystał z dobrodziejstwa, bo tak trzeba powiedzieć uczciwie, listu żelaznego - odparł Rosati.

W ocenie sędziego TS w sytuacji, w której "dojdzie do niezrealizowania listu żelaznego", podlega on uchyleniu w przyszłości. - Natomiast trudno powiedzieć, czy on zostanie fizycznie zrealizowany. To są tak naprawdę pytania, na które będzie musiał najpierw odpowiedzieć - bo zawsze tak to wygląda - bezpośrednio podejrzany, czyli ten, który jest zainteresowany skorzystaniem z dobrodziejstwa, jakim jest list żelazny - ze wszelkimi konsekwencjami, prawami i obowiązkami wynikającymi z tej decyzji - wytłumaczył.

Na pytanie, czy dziwią go słowa Waldemara Żurka o braku zaufania wobec podejrzanego, Rosati odparł, że "nie dziwią", ale "instrument procesowy, jakim jest list żelazny, istnieje". - Być może to jest instrument procesowy ostatniej szansy, żeby doprowadzić do stawiennictwa osoby ściganej, z którą polskie organy ścigania, tutaj prokuratura, chce wykonać czynności procesowe - ocenił.

Zaznaczył jednak, że "wydanie listu to jest decyzja podjęta przez sąd". - Czyli sąd decyduje na podstawie posiadanego materiału dowodowego i skoro taka decyzja zapada, to znaczy, że sędzia uznał, iż materiał dowodowy, całokształt okoliczności tej sprawy, wymaga, aby sięgnąć po tego rodzaju rozwiązanie - podkreślił.

OGLĄDAJ: Żurek o liście żelaznym Romanowskiego: wysłany z enklawy opanowanej przez Rosjan
pc
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Źródło: TVN24
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Tagi:
Marcin RomanowskiProkuratura
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