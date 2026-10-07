Tak jest List żelazny dla Marcina Romanowskiego. Prokurator krajowy Dariusz Korneluk: został popełniony błąd Aleksandra Sapeta |

Korneluk o liście żelaznym dla Romanowskiego: nie ulega wątpliwości, że został popełniony błąd Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Prokuratura złożyła zażalenie na nieprawomocną decyzję sądu o liście żelaznym dla byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Orzekał w tej sprawie neosędzia Konrad Mielcarek. Prokuratura nie wnioskowała o zmianę składu.

- Nie można mówić o żadnej porażce (…) Nie ulega wątpliwości, że został popełniony błąd - skomentował prokurator krajowy Dariusz Korneluk w "Tak jest" w TVN24. Jak dodał, rozmawiał o tym z prokuratorami.

- Błąd był wypadkową przekonania, że sąd w tym składzie będzie dokonywał rozproszonej kontroli konstytucyjnej. To było błędne założenie i to trzeba otwarcie powiedzieć - przekonywał. - Prokurator skoncentrował się na warstwie merytorycznej wniosku - podkreślił.

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Korneluk: ta przesłanka uniemożliwia wydanie listu żelaznego

Korneluk zwrócił uwagę, że Kodeks postępowania karnego "jednoznacznie wskazuje, przy jakich okolicznościach list żelazny może być wydany". - Przede wszystkim, że podejrzany będzie stawiał się na każde wezwanie, nie będzie utrudniał postępowania, nie będzie nakłaniał do składania fałszywych wyjaśnień i zeznań świadków, ale co istotne, także wskaże miejsce pobytu w Polsce. I to się wszystko odnosi do podejrzanego, który przebywa za granicą - tłumaczył i podkreślił, że "de facto nie wiemy i z materiałów sprawy nie wynika, czy podejrzany Romanowski przebywa za granicą".

Przypomniał o liście polityka PiS, w którym oświadczył, że znajduje się na terenie prorosyjskiego Naddniestrza, ale wskazał przy tym na jednoczesny brak "obiektywnego dowodu".

Prowadzący Radomir Wit dopytywał, czy można zakładać, że Romanowski przebywa w Polsce. - To można zakładać, tym bardziej że w tym wniosku sam podejrzany Romanowski wskazuje, że posługuje się nie swoją tożsamością. I dzisiaj, przy takiej konfiguracji i otwartych granicach w całej Europie, jego przemieszczanie się jest bardzo swobodne - ocenił prokurator krajowy.

Na pytanie, czy śledczy zakładają, że były wiceminister mógł przyjechać z Węgier do Polski, Korneluk odparł: - Prokuratorzy prowadzący to postępowanie nie mają informacji i to nie wynika z akt sprawy, by pan Romanowski przebywał za granicą. Być może przebywa za granicą, poza terytorium Polski, ale takiej informacji dzisiaj nie posiadamy.

- Ta przesłanka uniemożliwia wydanie listu żelaznego - powiedział prokurator krajowy.

Korneluk: jestem przeciwnikiem, żeby prokuratura decydowała na każdym etapie o liście żelaznym

Prokurator złożył sprzeciw wobec wydania Romanowskiemu listu żelaznego, stosując się do art. 281 § 2 k.p.k. Przepis ten mówi, że list żelazny może być wydany "na wniosek prokuratora albo przy braku jego sprzeciwu". Został wprowadzony w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy.

Rzeczniczka SO w Warszawie sędzia Anna Ptaszek przekazała, że w ocenie sądu zastosowanie przepisu jest sprzeczne z konstytucją i ze wszystkimi przepisami prawa międzynarodowego.

- Ja też jestem osobiście przeciwnikiem takiego rozwiązania, że to prokuratura decyduje na każdym etapie o liście żelaznym (…) Też uważam, że to nie jest przepis konstytucyjny. Natomiast zasada legalizmu wskazuje, że prokurator ma obowiązek stosować prawo. Nie oznacza to, że z każdym zapisem prawa powinniśmy się zgadzać - przyznał Korneluk w TVN24.

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