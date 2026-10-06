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List żelazny dla Marcina Romanowskiego. Jest zażalenie na decyzję sądu

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Marcin Romanowski
List żelazny dla Marcina Romanowskiego. Jest zażalenie na decyzję sądu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP
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Prokuratura wysłała do Sądu Apelacyjnego w Warszawie zażalenie na decyzję o wydaniu listu żelaznego dla byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego - poinformowała Prokuratura Krajowa.

Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował o liście żelaznym dla Romanowskiego 30 września. Orzeczenie jest nieprawomocne. Jeszcze tego samego dnia prokuratura zapowiedziała zażalenie w tej sprawie. 

W poniedziałkowym komunikacie Prokuratura Krajowa poinformowała o skierowaniu dokumentu do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. W zażaleniu prokurator podniósł "dwa zarzuty: błędu w ustaleniach faktycznych oraz obrazy przepisów postępowania" - napisano. 

Jak czytamy w komunikacie, "prokurator wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez nieuwzględnienie wniosku Marcina Romanowskiego i odmowę wydania mu listu żelaznego, ewentualnie o uchylenie postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji". 

Prokuratura tłumaczy zarzuty wobec decyzji sądu

Prokuratura wyjaśniła, na czym polegają zarzuty podniesione w zażaleniu. Jak napisano, "w ocenie prokuratora Sąd błędnie przyjął, że ustały okoliczności uzasadniające realną obawę bezprawnego utrudniania postępowania przez Marcina Romanowskiego oraz że będzie on przestrzegał warunków listu żelaznego". 

PK przypomniała o dotychczasowej postawie polityka PiS, w tym jego ucieczce do Węgier, a następnie w "nieustalonym kierunku", "kwestionowanie" przez Romanowskiego legalności działania polskich organów, a także "posługiwanie się dokumentem wystawionym na dane innej osoby". 

Romanowski w dokumencie przesłanym w sierpniu do sądu oświadczył, że przebywa na terenie prorosyjskiego Naddniestrza i posługuje się dokumentem wydanym na inną tożsamość. 

Zdaniem prokuratury nie została wypełniona jedna z przesłanek wydania listu żelaznego, czyli oświadczenia podejrzanego o przebywaniu poza granicą i zobowiązaniu się do stawiennictwa w sądzie lub prokuraturze w wyznaczonym terminie. "Sąd nie wskazał jednak konkretnych dowodów potwierdzających aktualny pobyt podejrzanego poza granicami kraju" - argumentuje PK. Jak dodano, "z ustaleń śledztwa wynika, iż aktualne miejsce pobytu podejrzanego pozostaje nieznane". 

W przypadku zarzutu "obrazy przepisów postępowania" PK wyjaśniła, że chodzi o naruszenie art. 281 § 2 k.p.k. Przepis ten mówi, że list żelazny może być wydany "na wniosek prokuratura albo przy jego braku sprzeciwu". Został wprowadzony w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy.

Prokurator złożył sprzeciw wobec wydania Romanowskiemu listu żelaznego. Rzeczniczka SO w Warszawie sędzia Anna Ptaszek przekazała, że w ocenie sądu zastosowanie przepisu jest sprzeczne z konstytucją i ze wszystkimi przepisami prawa międzynarodowego.

List żelazny dla Romanowskiego 

Po uprawomocnieniu decyzji warszawskiego sądu były wiceminister sprawiedliwości odpowiadałby z wolnej stopy w postępowaniu dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Tym samym oznacza to uchylenie europejskiego nakazu aresztowania i tymczasowego aresztu.

Decyzję w pierwszej instancji wydał neosędzia Konrad Mielcarek. Prokuratura nie wnioskowała o wyłączenie go ze składu orzekającego. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przyznał, że to "błąd".

SO w Warszawie uzasadnił, że list żelazny służy także realizacji celów postępowania karnego, w tym rzeczywistego udziału podejrzanego w postępowaniu. 

Jak podkreślono, pomimo stosowania "najdalej idących instrumentów" - europejskiego nakazu aresztowania i postanowienia o tymczasowym areszcie - nie doprowadziły one do zatrzymania podejrzanego i przeprowadzenia z jego udziałem czynności procesowych. 

Źródło: TVN24
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Tagi:
Marcin RomanowskiProkuratura KrajowaSąd ApelacyjnyFundusz Sprawiedliwości
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