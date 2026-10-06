List żelazny dla Marcina Romanowskiego. Jest zażalenie na decyzję sądu
Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował o liście żelaznym dla Romanowskiego 30 września. Orzeczenie jest nieprawomocne. Jeszcze tego samego dnia prokuratura zapowiedziała zażalenie w tej sprawie.
W poniedziałkowym komunikacie Prokuratura Krajowa poinformowała o skierowaniu dokumentu do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. W zażaleniu prokurator podniósł "dwa zarzuty: błędu w ustaleniach faktycznych oraz obrazy przepisów postępowania" - napisano.
Jak czytamy w komunikacie, "prokurator wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez nieuwzględnienie wniosku Marcina Romanowskiego i odmowę wydania mu listu żelaznego, ewentualnie o uchylenie postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji".
Prokuratura tłumaczy zarzuty wobec decyzji sądu
Prokuratura wyjaśniła, na czym polegają zarzuty podniesione w zażaleniu. Jak napisano, "w ocenie prokuratora Sąd błędnie przyjął, że ustały okoliczności uzasadniające realną obawę bezprawnego utrudniania postępowania przez Marcina Romanowskiego oraz że będzie on przestrzegał warunków listu żelaznego".
PK przypomniała o dotychczasowej postawie polityka PiS, w tym jego ucieczce do Węgier, a następnie w "nieustalonym kierunku", "kwestionowanie" przez Romanowskiego legalności działania polskich organów, a także "posługiwanie się dokumentem wystawionym na dane innej osoby".
Romanowski w dokumencie przesłanym w sierpniu do sądu oświadczył, że przebywa na terenie prorosyjskiego Naddniestrza i posługuje się dokumentem wydanym na inną tożsamość.
Zdaniem prokuratury nie została wypełniona jedna z przesłanek wydania listu żelaznego, czyli oświadczenia podejrzanego o przebywaniu poza granicą i zobowiązaniu się do stawiennictwa w sądzie lub prokuraturze w wyznaczonym terminie. "Sąd nie wskazał jednak konkretnych dowodów potwierdzających aktualny pobyt podejrzanego poza granicami kraju" - argumentuje PK. Jak dodano, "z ustaleń śledztwa wynika, iż aktualne miejsce pobytu podejrzanego pozostaje nieznane".
W przypadku zarzutu "obrazy przepisów postępowania" PK wyjaśniła, że chodzi o naruszenie art. 281 § 2 k.p.k. Przepis ten mówi, że list żelazny może być wydany "na wniosek prokuratura albo przy jego braku sprzeciwu". Został wprowadzony w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy.
Prokurator złożył sprzeciw wobec wydania Romanowskiemu listu żelaznego. Rzeczniczka SO w Warszawie sędzia Anna Ptaszek przekazała, że w ocenie sądu zastosowanie przepisu jest sprzeczne z konstytucją i ze wszystkimi przepisami prawa międzynarodowego.
List żelazny dla Romanowskiego
Po uprawomocnieniu decyzji warszawskiego sądu były wiceminister sprawiedliwości odpowiadałby z wolnej stopy w postępowaniu dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Tym samym oznacza to uchylenie europejskiego nakazu aresztowania i tymczasowego aresztu.
Decyzję w pierwszej instancji wydał neosędzia Konrad Mielcarek. Prokuratura nie wnioskowała o wyłączenie go ze składu orzekającego. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przyznał, że to "błąd".
SO w Warszawie uzasadnił, że list żelazny służy także realizacji celów postępowania karnego, w tym rzeczywistego udziału podejrzanego w postępowaniu.
Jak podkreślono, pomimo stosowania "najdalej idących instrumentów" - europejskiego nakazu aresztowania i postanowienia o tymczasowym areszcie - nie doprowadziły one do zatrzymania podejrzanego i przeprowadzenia z jego udziałem czynności procesowych.