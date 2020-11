Opozycjoniści z czasów PRL w obronie kardynała Gulbinowicza. Podpisali list

"Stwierdzenie o współpracy z SB jest kłamliwym nonsensem"

Domagają się "przedstawienia dowodów"

"Czujemy się zobowiązani przypomnieć to, co wiąże się z wrocławskim kardynałem"

"Był z nami od początku ruchu, od sierpniowego strajku. To on udzielił błogosławieństwa strajkującym w sierpniu 1980 roku, a potem poświęcił lokal związkowy przy ówczesnym pl. Czerwonym, wspierając dobrą radą ludzi kierujących 'Solidarnością'. To on, nie ograniczając się do symbolicznych gestów, jednoznacznie wspierał niezależny Związek podczas obrad Episkopatu. To jego postawa przenosiła się na dolnośląskich proboszczów i wikarych, biorących udział w formowaniu niezależnych postaw. To u niego, jako rzeczywistej opoki, znalazły schronienie fundusze związkowe, owe słynne '80 milionów'" - napisali.