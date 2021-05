Schetyna: Platformę oddawałem w dobrym stanie. Trzeba wyciągnąć wnioski

14 miesięcy po wyborach nowego przewodniczącego i nowych władz widać, że sprawy nie idą dobrym torem - powiedział w "Faktach po Faktach" były szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Odniósł się do listu, jaki w ubiegłym tygodniu do władz partii wystosowało 51 parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej, pod którym się podpisał.

Grupa parlamentarzystów PO i KO w liście otwartym do swych kolegów partyjnych i klubowych zaapelowała o podjęcie "poważnej debaty", prowadzącej do "wieloaspektowej przemiany wewnętrznej". "Bez daleko idących zmian nie mamy szans utrzymania pozycji lidera opozycji, a w przyszłości wygrania wyborów" - zaznaczyli autorzy listu. Pod listem podpisanych jest 51 parlamentarzystów w tym m.in. Grzegorz Schetyna.

W "Faktach po Faktach" były lider PO mówił, że "martwiąc się i angażując w sprawy Platformy Obywatelskiej dołączył do sygnatariuszy" listu.

Dodał, że "to głos w ważnej dyskusji, która toczy się w partii na wskroś demokratycznej i jest własnością wszystkich jej członków, partii, która jest i musi być kluczem do zwycięstwa nad PiS-em, do stworzenia skutecznej koalicji, która wygra wybory w 2023 roku".