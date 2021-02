"Pomysł wyjęty jak królik z kapelusza", "rząd strzela sobie w stopę na dwa sposoby"

"Największa skala w historii polskich mediów niezależnych"

Bogusław Chrabota zaznaczył, że podpisy pod tym listem jeszcze spływają. - To nie są wszystkie podmioty, które się podpisują pod naszą akcją. Jeśli chodzi o skalę tej akcji, to jest największa skala w historii polskich mediów niezależnych - powiedział.

"Pomysł wyjęty jak królik z kapelusza"

- Protestujemy przeciwko pomysłowi, który wydaje nam się absurdalny, a przede wszystkim wyjęty jak królik z kapelusza, bo nie był z nami ani konsultowany ani przedstawiony wcześniej - skomentował. - Co więcej potraktowano nas, media komercyjne jako beneficjenta przemian gospodarczych, które mierzą się z covidem, kiedy jest zupełnie inaczej. My na tych zmianach bardzo tracimy - mówił Chrabota.

- Apelujemy do wszystkich, nie tylko do polityków, ale również do obywateli, dla których jesteśmy, dla których istniejemy i dla których publikujemy treści, o to, żeby to szaleństwo zastopować, bo bardzo nam zaszkodzi - podkreślił.