"Zdecydowanie sprzeciwiamy się" ustawie represyjnej. List Międzynarodowej Unii Adwokatów

"Dołączamy się do zalecenia wygłoszonego przez wiele krajowych, europejskich i międzynarodowych ekspertów, by Senat odrzucił proponowane ustawodawstwo w celu utrzymania podziału władzy i niezależności sądownictwa w Polsce" - napisał w liście do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego prezes Międzynarodowej Unii Adwokatów (UIA). Odniósł się w ten sposób do ustawy represyjnej, którą zajmuje się izba wyższa parlamentu.