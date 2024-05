Jest list gończy za Tomaszem Szmydtem

czytaj dalej

Reakcja ochroniarzy premiera była bardzo powolna - ocenił słowacki dziennikarz Peter Dzurilla, odnosząc się do środowego zamachu na premiera Roberta Ficę. - To jest na nagraniach, że napastnik krzyknął do premiera: "Hej, Robo!", żeby zwrócić jego uwagę. Już w tej chwili ochroniarze powinni być ostrożni i lepiej zadziałać - komentował.