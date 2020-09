Dera o liście ambasadorów w sprawie LGBT+: to manifest ideologiczno-polityczny, bardzo nieprofesjonalny

Nie słyszałem, by ambasadorowie w innych krajach urządzali podobne akcje - mówił w "Kropce nad i" prezydencki minister Andrzej Dera. Odniósł się do listu 50 ambasadorów i przedstawicieli organizacji międzynarodowych w Polsce, którzy wskazali na konieczność poszanowania praw wszystkich obywateli, w tym również osób ze społeczności LGBT+.

Dera: list ambasadorów to manifest ideologiczno-polityczny

Odnosząc się w "Kropce nad i" do listu ambasadorów, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera powiedział, że wydaje mu się, iż "jest to manifest ideologiczno-polityczny" i że jego zdaniem "jest bardzo nieprofesjonalny". - Nie słyszałem o podobnych akcjach, żeby ambasadorowie w taki sposób się zachowywali w innych państwach, żeby wykazywali w swoim liście, że nie znają stanu prawnego danego państwa - mówił.

Zdaniem Dery, w liście "wmawia się coś, co nie jest faktem". - Nie spotkałem dyskryminacji osób, które same się określają jako takie środowiska (LGBT+ - red.) - powiedział gość TVN24.

Zapytany o przyjmowane przez niektóre samorządy uchwały anty-LGBT przekonywał, że "to są strefy wolne od ideologii" - Mówimy o ideologii gender, to trzeba dokładnie i precyzyjnie mówić - dodał. Pytany, czy gminy powinny przyjmować takie uchwały, Dera zadeklarował, że "nie można nikogo wykluczać". - W polskim porządku prawnym wszyscy są równi wobec prawa, nie wolno dyskryminować ludzi z różnych względów i polskie prawo jest tutaj bardzo precyzyjne - mówił.

- Natomiast można się bronić przed wpływem ideologii, która chce zmienić to, co mamy w Polsce. Jeżeli pewne środowisko chce się bronić, że nie chce tej ideologii, że nie chce, żeby ona wchodziło do przedszkoli, do szkół, nie chce wczesnej seksualizacji dzieci, to ma prawo się przed tym bronić - powiedział