Jesteśmy po dobrej stronie, która broni praw rodziny, broni trwałości związku kobiety i mężczyzny, rodziny jako komórki społecznej - mówił w "Kropce nad i" w TVN24 wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta (Solidarna Polska). - Pani Mosbacher podpisała list, który was bardzo boli - zwrócił się do niego przewodniczący SLD, wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Kaleta: ideologia LGBT jest zbieżna z neomarksizmem

Dodał, że "jest to zbieżne z poglądem neomarksistowskim, który rodzinę i Kościół stawiał również jako wroga numer jeden". - To jest ideologia, która ma postulaty ideologiczne, polityczne, a nie naukowe - wskazywał.

"Ten list mówi o rzeczach uniwersalnych"

- Pani Mosbacher podpisała z innymi ambasadorami list, który was bardzo boli - zwrócił się do Kalety Czarzasty.

- Ten list mówi o rzeczach uniwersalnych, oni mówią do rządu PiS-u tak: - prawa człowieka są uniwersalne, i wszystkie osoby LGBT mają prawo w pełni z nich korzystać i że jest to kwestia, którą wszyscy powinniśmy wspierać - mówił dalej.

- Przystąpiliśmy do Unii Europejskiej nie tylko dla kasy, nie tylko dla hajsu, tylko przystąpiliśmy, bo Unia Europejska to jest system wartości, cywilizacji, również wartości chrześcijańskiej - zwracał uwagę wicemarszałek Sejmu.

"To jest zła wiadomość nie tylko dla dzieci i studentów, ale również dla Polski"

Kaleta wskazywał, że Przemysław Czarnek to "doktor habilitowany, to osoba, która osiągnęła istotny dorobek naukowy". - Uważam, że gdyby taka decyzja by zapadła, to z pewnością byłaby to dobra decyzja - wskazywał.