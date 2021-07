"Była to moja przedostatnia misja realizowana dla Rzeczypospolitej w imieniu prezydenta Kaczyńskiego"

- Dziękuję za to symboliczne upamiętnienie pary prezydenckiej, Lecha i Marii Kaczyńskich - powiedział Andrzej Duda podczas uroczystości w poniedziałek. Mówił, że Lipnica Murowana to dla niego bardzo ważne miejsce. - Była to moja przedostatnia misja realizowana dla Rzeczypospolitej w imieniu pana prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego za jego życia - dodał.