Sejm odrzucił projekt w sprawie likwidacji TVP Info i zniesienia abonamentu

W środowym pierwszym czytaniu projektu Komitet Inicjatywy Ustawodawczej reprezentował Rafał Trzaskowski , prezydent Warszawy. W swoim wystąpieniu stwierdził, że telewizja rządowa to medium służące "pogłębianiu podziałów społecznych i szczuciu", "podkopujące podstawy wspólnoty". - Misją mediów publicznych powinno być patrzenie władzy na ręce i kontrolowanie władzy w imię społeczeństwa - mówił reprezentant Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.

Burzliwa sejmowa debata

Do zapisów projektu ustawy odniósł się także wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Szymon Giżyński, pełnomocnik ds. analizowania sposobu realizacji misji publicznej w środkach masowego przekazu, który powiedział, że konsekwencją likwidacji systemu abonamentowego byłoby załamanie systemu finansowania mediów publicznych, co mogłoby doprowadzić do całkowitego ograniczenia ich finansowania.