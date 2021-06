Staroń: czuję się wykorzystana przez Jarosława Gowina

"Tak, uważam, że zostałam wykorzystana"

Staroń przyznała, że to Jarosław Gowin "wiele miesięcy prosił, żeby była kandydatem". - Wiele miesięcy. Dzisiaj ja wiem, że to był pewien plan - powiedziała. Jej zdaniem "to był brudny, okropny plan, że jak już będzie zgoda PiS-u [na jej kandydaturę - przyp. red.], to wtedy będzie działał z opozycją, żeby pokazać, że jest podmiotem".

Dodała, że nie tylko ona "została wykorzystana", ale także Porozumienie. - Zupełnie co innego mówił do posłów Porozumienia. Tylko mała grupa o tym wiedziała - powiedziała Staroń.

Kandydatka na RPO pytana, jak uzyskała poparcie Prawa i Sprawiedliwości i czy rozmawiała o tym osobiście z Jarosławem Kaczyńskim, odparła: - Nie ja, tylko Jarosław Gowin rozmawiał. Mam od niego SMS-y, gdzie jest, kiedy, co, jak. On rozmawiał i publicznie o tym mówił.

"Moją partią są ludzie"

Zaznaczyła, że by zajmować to stanowisko, nie trzeba być prawnikiem. - Kandydatem powinna być osoba, która ma wiedzę prawniczą - argumentowała. - Nie wykształcenie, ale wiedzę. (...) To nie dyplom jest wiedzą, ja mam wiele udanych interwencji ustawodawczych - podkreślała. - Kolejny warunek to wrażliwość społeczna. Dalej doświadczenie, praktyka, to są bardzo ważne rzeczy. Ja mam 20 lat praktyki - mówiła.