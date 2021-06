Kamiński do Staroń: padła pani ofiarą wojny w obozie władzy

Kamiński do Staroń: padła pani ofiarą wewnętrznej wojny w obozie władzy

Wicemarszałek Senatu przypomniał wypowiedź Staroń, że najpierw to premier Jarosław Gowin namawiał ją na kandydowanie na Rzecznika Praw Obywatelskich. - To są pani słowa. Później Jarosław Gowin zmienił zdanie, a kandydatura została podjęta przez Jarosława Kaczyńskiego w jednym celu. Najwyraźniej być może nie najlepiej radzący prezesowi doradcy postanowili przy okazji głosowania nad pani kandydaturą udowodnić, że Jarosław Kaczyński może dysponować samodzielną większością w izbie niższej polskiego parlamentu bez głosów posłów Porozumienia - mówił.

- Po to, by to udowodnić, była pani kandydatura - ocenił Kamiński. - Tylko i wyłącznie po to - dodał.