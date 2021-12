Chcą głębokiej reformy Unii Europejskiej. Oni odpowiedzieli na zaproszenie Kaczyńskiego do Warszawy

czytaj dalej

Janina Ochojska, eurodeputowana i założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej, odniosła się w "Faktach po Faktach" do zatrzymania jej na granicy z Białorusią i uniemożliwienia wizyty w pasie przygranicznym. - Moim zamiarem było sprawdzenie, co dzieje się na granicy - wyjaśniała. Oświadczyła, że będzie "starała się, żeby móc na tę granicę dojechać". O kryzysie granicznym mówiła też ekspertka do spraw bliskowschodnich i bezpieczeństwa doktor Magdalena El Ghamari z Collegium Civitas.