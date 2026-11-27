Polska Alice Weidel o "zamachu stanu". Radosław Sikorski: powtarza rosyjskie kłamstwa Kamila Grenczyn |

Protesty w Berlinie przeciw AfD Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Clemens Bilan/PAP/EPA

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Alice Weidel w opublikowanym w piątek odcinku podcastu dziennika "Welt" oceniła, że twierdzenie, jakoby porozumienie pokojowe między Rosją i Ukrainą mogłoby być zawarte bez zrzeczenia się podbitych terytoriów, jest nierealistyczne. - Rosjanie chcą tego korytarza bezpieczeństwa między sobą a NATO i nie zgodzą się na nic innego - powiedziała.

Przekonywała też, że Ukraina - jeszcze przed inwazją na Donbas - "wewnątrz kraju ostrzeliwała rakietami także ludność cywilną". - To zawsze jest zamiatane pod dywan. Wcześniej mieliśmy do czynienia ze stanem wojny domowej, gdy zaczęto atakować ludność rosyjskojęzyczną. Były dwie próby zawarcia pokoju: Mińsk I i Mińsk II. Ukraina po prostu ich nie wdrożyła w życie - powiedziała Weidel. Chodzi o podpisane w 2014 roku i 2015 roku umowy, których celem było zakończenie konfliktu we wschodniej Ukrainie.

Alice Weidel Źródło zdjęcia: Clemens Bilan/PAP/EPA

Weidel nawiązała następnie do 2014 roku i odsunięcia od władzy Wiktora Janukowycza, ówczesnego prezydenta Ukrainy. - Potem dokonano zamachu stanu na prorosyjskim prezydencie w Kijowie, dokonano zmiany w sposób przypominający pucz, finansowany przez zachodnie organizacje pozarządowe - przekonywała.

- Dlaczego wprowadzono tam tyle napięć, które doprowadziły nas do obecnej straszliwej sytuacji, w której każdego dnia giną niewinni ludzie po obu stronach barykady? Dlatego mówimy jasno, że musimy natychmiast zakończyć te działania wojenne i doprowadzić do umowy pokojowej - mówiła współprzewodnicząca AfD.

Radosław Sikorski: Weidel powtarza rosyjskie kłamstwa

Wypowiedź liderki AfD skomentował na platformie X szef MSZ Radosław Sikorski. Według niego Weidel "powtarza rosyjskie kłamstwa". "Prezydent Janukowycz został odwołany przez demokratycznie wybrany parlament Ukrainy, w tym przez jego własną Partię Regionów" - napisał.

She is repeating Russian lies. I was there in Kyiv in 2014 and there was no coup. President Yanukovych was recalled by Ukraine's democratically-elected parliament, including by his own Party of Regions. https://t.co/THspJvV5Xr — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) November 27, 2026 Rozwiń

W listopadzie 2013 roku na Majdanie Niepodległości w Kijowie rozpoczęły się protesty po decyzji rządu ówczesnego premiera Mykoły Azarowa i prezydenta Wiktora Janukowycza o wstrzymaniu przygotowań do podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską.

Wskutek brutalnych działań sił bezpieczeństwa przeciwko demonstrantom pokojowe początkowo wiece przekształciły się w demonstracje przeciwko ekipie Janukowycza. Pod koniec lutego 2014 roku Janukowycz został obalony, zbiegł z kraju i do dziś ukrywa się w Rosji. W styczniu 2019 roku został zaocznie skazany na 13 lat więzienia za zdradę stanu.

OGLĄDAJ: Jej poglądy stoją w sprzeczności z życiem prywatnym. Na czym polega fenomen liderki AfD? Zobacz cały materiał