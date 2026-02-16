Lider węgierskiej opozycji: jeśli stworzymy rząd, od razu będzie ekstradycja Ziobry i Romanowskiego

Kampania wyborcza przed wyborami na Węgrzech. Peter Magyar kontra Viktor Orban

Lider węgierskiej opozycji Peter Magyar był pytany w niedzielę na konferencji prasowej, czego mogą oczekiwać politycy PiS Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski, jeśli jego partia TISZA wygra wybory. - Jeśli nadal będą tutaj po sformowaniu przez TISZĘ rządu, ekstradujemy ich już pierwszego dnia - odpowiedział.

- Myślę, że pojadą do Mińska albo do Moskwy. Na pokładzie samolotu może być też ktoś inny - dodał, nawiązując prawdopodobnie do Viktora Orbana. Nagranie z wypowiedzią Magyara udostępnił na X węgierski dziennikarz Szabolcs Panyi.

Orbán’s rival Péter Magyar said that his government would extradite Polish fugitives—former justice minister Zbigniew Ziobro and his ex-deputy Marcin Romanowski—both sheltered by Orbán—on day one in office. Magyar added they may flee to Minsk or Moscow, hinting Orbán could, too. pic.twitter.com/iGLluXyvO4 — Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) February 15, 2026 Rozwiń Peter Magyar o Ziobrze i Romanowskim Źródło: X

W styczniu biuro prasowe TISZY na pytane o komentarz do udzielenia azylu politycznego Ziobrze, odpowiedziało, że po wygranych wyborach nie będzie "zapewniać schronienia, nie mówiąc już o azylu, zagranicznym przestępcom".

Romanowski i Ziobro pod ochroną Orbana

Prokuratura zarzuca byłemu szefowi resortu sprawiedliwości z czasów rządów PiS między innymi, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw.

Obecnie były minister - według jego obrońców - jest objęty ochroną międzynarodową przez władze Węgier, które uznały, że grożą mu prześladowania polityczne. Sam Ziobro oświadczył, że pozostanie za granicą do czasu, gdy w Polsce "zostaną przywrócone rzeczywiste gwarancje praworządności". W lutym sąd zgodził się na tymczasowy areszt polityka na okres trzech miesięcy, a prokuratura wystawiła za Ziobrą list gończy oraz wystąpiła do Sądu Okręgowego w Warszawie o Europejski Nakaz Aresztowania.

W grudniu 2024 r. ochronę na Węgrzech uzyskał także Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości w czasie, kiedy tym resortem kierował Ziobro. Polityk PiS odpowiadał w resorcie za nadzór nad Funduszem Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków, czy wyrządzanie szkody w wielkich rozmiarach w mieniu Skarbu Państwa, w celu osiągnięcia korzyści osobistych i majątkowych.

Wybory na Węgrzech

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Piątkowy sondaż niezależnego Instytutu IDEA dał Tiszy 48 procent poparcia wśród pewnych wyborców, przy 38 procent Fideszu.

Bliski rządowi Instytut Nezopont opublikował tego samego dnia wyniki swojego badania, z którego wynika, że gdyby wybory odbyły się w tę niedzielę, Fidesz uzyskałby 46 procent głosów, a TISZA - 40 procent.

