Zachorowania na grypę, COVID-19 i wirusa RSV. Eksperci o konieczności prowadzenia testów combo

Sezon zimowy, niski poziom wyszczepienia i liczne spotkania towarzysko-rodzinne w grudniu - dla wirusa grypy to warunki idealne. Widać to w przepełnionych przychodniach i na oddziałach szpitalnych. Do tego dochodzi ciągle tlący się COVID-19 oraz - groźny zwłaszcza dla dzieci - wirus RSV. W początkowej fazie trudno odróżnić te choroby, a do stosowania właściwego leczenia potrzebna jest celna diagnoza. Materiał magazynu "Polska i Świat".