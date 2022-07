Liczne interwencje strażaków po burzach w wielu regionach Polski

czytaj dalej

Kierowcy zmierzający do Ukrainy zablokowali w piątek drogę dojazdową do przejścia granicznego w Zosinie - przekazał rzecznik Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej kpt. Dariusz Sienicki. Jak podał, w kolejce stoi około 500 samochodów. Jak poinformowały służby, to efekt niezadowolenia kierowców z przywrócenia opłaty celnej i podatku VAT przy imporcie do Ukrainy towarów, w tym aut.