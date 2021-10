Liczba skrajnie ubogich Polaków zwiększyła się o prawie 380 tysięcy. Pandemia jednym z powodów

Profesor Ryszard Szarfenberg informuje, że dwa miliony Polaków żyje na "granicy minimum egzystencji" - w tym jest 410 tysięcy dzieci i 312 tysięcy seniorów. To liczby ujawnione w nowym raporcie Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu . - Wzrosty w kategoriach procentowych to jest dokładnie jeden punkt procentowy więcej w przypadku ubóstwa dzieci i ubóstwa skrajnego ogółem – wyjaśnia prof. Ryszard Szarfenberg.

Czym jest skrajne ubóstwo?

O tym, co takie liczby oznaczają w praktyce, najlepiej wiedzą pracownicy fundacji, które pomagają ubogim. Szlachetna Paczka co roku, w listopadzie, tworzy swój "Raport o biedzie". - Nie chodzi tylko o to, że nie ma na buty na zimę, ale nie ma też pieniędzy na jedzenie i na to, żeby na przykład godnie mieszkać – wyjaśnia Joanna Sadzik, prezes Stowarzyszenia Wiosna.