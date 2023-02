Liczba policjantów na wydarzeniach z udziałem Kaczyńskiego. Jest odpowiedź gdańskiej policji

- Tylko na jednym spotkaniu, 23 lipca w powiecie poznańskim, do ochrony Jarosława Kaczyńskiego wykorzystano 189 policjantów i 60 pojazdów - podał Szłapka. - To jest armia. To państwowa armia wykorzystywana na polecenie polityczne Mariusza Kamińskiego po to, żeby chronić jednego posła - ocenił. Przypomniał, że do tego składu dochodzą jeszcze "funkcjonariusze SOP-u" i "partyjna ochrona".