Premier: cała Małopolska powinna być dziś w sercu Polaków

Tutaj żywioł pokazał swoje bardzo groźne oblicze - przyznał premier Mateusz Morawiecki, który przyjechał do Librantowej, przez którą dzień wcześniej przeszła trąba powietrzna. We miejscowości zniszczonych jest 30 budynków mieszkalnych, z czego 16 zostało pozbawionych dachu. - Cała Małopolska dzisiaj powinna być w myślach i sercu wszystkich Polaków - powiedział szef rządu.

- Tutaj żywioł pokazał swoje bardzo groźne oblicze, w kilkunastu wioskach powiatu nowosądeckiego doszło do poważnych strat, w szczególności tutaj: w miejscowości Librantowa w gminie Chełmiec, w miejscowości Koniuszowa, gmina Korzenna, Piątkowa, to też gmina Chełmiec - wymienił.

Morawiecki powiedział, że straty, które oglądał w Librantowej, "robią gigantyczne wrażenie". - Przede wszystkim człowiek się zastanawia, jak to niemalże możliwe, że nikomu się nic stało. Dachówki, kawałki elementów obudowy wbite w pnie drzew na głębokość paru centymetrów. Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby którykolwiek z tych przedmiotów uderzył po prostu w człowieka - mówił. - Na szczęście do niczego takiego nie doszło - dodał.