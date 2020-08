Polska wysłała do Libanu misję ratunkową. "Jesteśmy przygotowani na siedem dni pracy non stop"

Kilkudziesięcioosobowy zespół wyleciał z Warszawy do Libanu z misją ratunkową. Nasz kraj wysłał do Bejrutu 11 medyków i 43 ratowników z psami oraz sprzęt i wyposażenie medyczne, leki i namiot szpitalny. W środę rozmowę z szefem libańskiej dyplomacji odbył minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz.

Zespół wyleciał z warszawskiego Okęcia po godzinie 23. - Będziemy jednymi z pierwszych zagranicznych grup ratowniczych na miejscu. Po przylocie przejmie naszych ambasador i jeśli będzie to możliwe od razu wejdą do działań - powiedział rzecznik komendanta głównego PSP st. kpt. Krzysztof Batorski.

W środę do Bejrutu wyleciały także ekipy ratownicze między innymi z Paryża, Moskwy i holenderskiego Eindhoven.

Zgłoszenie gotowości polskich służb to odpowiedź na wniosek o pomoc, który w ramach Mechanizmu Ochrony Ludności zgłosiły władze Libanu. Jak przekazała Państwowa Straż Pożarna, zgodę na wyjazd polskich ratowników wyraziło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wcześniej o udzieleniu pomocy Libanowi poinformował premier Mateusz Morawiecki. "Wspólnie z ministrem MSWiA Mariuszem Kamińskim podjęliśmy decyzję o niezwłocznym skierowaniu pomocy do Bejrutu. W pierwszej kolejności na miejsce udadzą się nasi ratownicy z KG PSP, zapewnimy też niezbędne wsparcie medyczne i pomoc poszkodowanym" - napisał na Twitterze.

Wiceszef MSZ: wyślemy misję ratunkową do Bejrutu

"Zgodnie z poleceniem premiera Morawieckiego wysyłamy do Libanu misję ratunkową – w pierwszych godzinach szczególnie istotne jest wsparcie osobowe. Z Polski będzie to grupa poszukiwawczo-ratownicza, zespół ratownictwa chemicznego oraz zespół medyczny. Łącznie będzie to 54 osób, w tym 11 medyków oraz 43 ratowników z 4 psami" - poinformował wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński.

"Wyślemy również sprzęt i wyposażenie medyczne, środki opatrunkowe, dezynfekcyjne, leki, namiot szpitalny, czyli sprzęt niezbędny do ochrony zdrowia i życia w sytuacjach kryzysowych" - dodał.

Jabłoński zapewnił, że polska ambasada w Bejrucie jest w bieżącym kontakcie ze stroną libańską, która wskazuje, jaka pomoc jest najbardziej potrzebna. MSZ koordynuje działania w kraju. W przygotowanie misji włączonych jest kilkanaście instytucji państwa i organizacje pozarządowe. "Szczególne istotna jest rola Państwowej Straży Pożarnej, Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, Agencji Rezerw Materiałowych oraz PLL LOT" - podkreślił.

Eksplozja w Bejrucie PAP/EPA/WAEL HAMZEH

Kondolencje Libańczykom złożył minister Jacek Czaputowicz

Jak przekazało polskie MSZ, w środę minister Jacek Czaputowicz odbył rozmowę telefoniczną ze swoim libańskim odpowiednikiem Charbelem Wehbe. Według komunikatu resortu, rozmowa odbyła się z inicjatywy strony polskiej.

MSZ podało, że szef polskiej dyplomacji przekazał wyrazy współczucia, solidarności oraz wsparcia rodzinom ofiar deklarując gotowość Polski do pomocy w działaniach podejmowanych przez libański rząd na rzecz stabilizacji trudnej sytuacji.

"Minister poinformował o planowanym wysłaniu do Libanu polskiego zespołu poszukiwawczo-ratowniczego dedykowanego do akcji ratunkowej. Dodatkowo do Libanu w ramach wsparcia udaje się zespół ratownictwa medycznego oraz zostaną dostarczone leki i artykuły medyczne niezbędne do pierwszej pomocy" - czytamy w komunikacie MSZ.

Ministerstwo przypomniało, że Liban należy do priorytetowych krajów polskiej pomocy humanitarnej i rozwojowej oraz państw istotnych dla sytuacji w regionie, a na miejscu realizowany jest szereg projektów pomocowych dedykowanych syryjskim uchodźcom oraz lokalnym społecznościom.

"Nie możemy stanowić żadnego problemu dla państwa, do którego lecimy ratować"

Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Andrzej Bartkowiak potwierdził, że polscy ratownicy do Libanu udadzą się w środę wieczorem.

- Musimy pamiętać, że na miejscu jesteśmy zupełnie samowystarczalni, więc zabieramy ze sobą wyżywienie, wodę. Nie możemy stanowić żadnego problemu dla państwa, do którego lecimy ratować. Jesteśmy przygotowani na siedem dni non stop pracy na miejscu - ocenił nadbrygadier. Dodał, że potem ratownicy będą się zastanawiać nad ewentualną podmianą, jeżeli będzie taka potrzeba. - Musimy też pamiętać, że na terenie naszego kraju musi zostać też ekipa, która w każdej chwili musi być gotowa do działań - zaznaczył.

Podkreślił, że jadą członkowie grup poszukiwawczo-ratowniczych, więc głównie będą się skupiali na tym, żeby wydobywać i poszukiwać ludzi, którzy mogą jeszcze być w gruzowiskach. - Skala zniszczeń jest ogromna w tym mieście, więc na pewno trudno ocenić, ile jeszcze osób może się znajdować w strefach niebezpiecznych. Jedzie ekipa bardzo doświadczona, wytrenowana z najlepszymi psami, jakie mamy do dyspozycji w PSP, więc myślę, że będziemy bardzo pomocni - ocenił.

Wskazał, że po raz pierwszy w historii Państwowej Straży Pożarnej grupa chemików wyjeżdża poza granice Polski, żeby pomagać w akcji ratowniczej. - Bierzemy ze sobą zespół najbardziej doświadczonych chemików, ponieważ, jak wiemy, doszło tam do wybuchu najprawdopodobniej saletry amonowej. Wiemy też, że nie wszystko się wypaliło, nie wszystko wybuchło, więc chcemy być przygotowani na tego typu sytuacje. Chcemy też doradzić ewentualnie władzom na miejscu, jak sobie poradzić z tą trudną sytuacją - powiedział.

Polscy strażacy wylatują do Libanu. "Ratujemy życie ludzkie" TVN24

"Prawdopodobnie działania będą prowadzone przez wiele dni"

- Na miejscu wyznaczone są strefy poszukiwań. Jest to, pamiętajmy, rozległy teren. Infrastruktura miejska. Tam, gdzie doszło do tego zdarzenia, wiele obiektów jest zawalonych, zniszczonych, bardzo dużo elementów konstrukcyjnych metalowych, żelbetonowych i w tych warunkach będą pracować ratownicy, przeszukując metr po metrze każdy odcinek - tłumaczył wcześniej w TVN24 starszy kapitan Krzysztof Batorski, rzecznik prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dodał, że "działania będą prowadzone przy użyciu psów, przy użyciu urządzeń geofonicznych, w jakie my również jesteśmy wyposażeni".

Rzecznik PSP zapowiedział, że monitorowany będzie również stan powietrza. - Te działania będą prowadzone prawdopodobnie przez wiele dni. My, prowadząc akcje poszukiwawczo-ratownicze, zawsze działamy tak, że szukamy i wierzymy do końca, że znajdziemy żywe osoby - dodał.

Bejrut dzień po wybuchu. Widok z drona Enex

Unia Europejska gotowa do pomocy

Jak przekazał w środę unijny komisarz do spraw zarządzania kryzysowego Janez Lenarczicz, gotowość do pomocy Libanowi w ramach Mechanizmu Ochrony Ludności wyraziły także inne kraje Unii Europejskiej.

"Podzielamy szok i smutek mieszkańców Bejrutu po eksplozji, która pochłonęła życie wielu ludzi, a wielu zraniła. Nasze kondolencje kierujemy do wszystkich, którzy stracili bliskich. W tym trudnym czasie Unia Europejska oferuje pełne wsparcie mieszkańcom Libanu" - poinformował w oświadczeniu Lenarczicz. Obecnie na miejsce kierowanych jest ponad stu dobrze wyszkolonych strażaków, dysponujących pojazdami, psami i sprzętem do poszukiwań i ratownictwa.

"Holandia, Grecja i Czechy potwierdziły już swój udział w tej krytycznej operacji. Francja, Polska i Niemcy również zaoferowały pomoc w ramach mechanizmu, a wsparcia może udzielić więcej państw członkowskich" - wskazał komisarz. Jak przekazało czeskie MSW, do Bejrutu wysłanych zostanie 36 strażaków ze sprzętem i psami, natomiast z Francji - 55 ratowników.

UE uruchomiła również swój system mapowania satelitarnego Copernicus, aby pomóc władzom Libanu w ocenie zakresu szkód.

Poza państwami UE pomoc zadeklarowały także m.in. Egipt (sprzęt medyczny), Iran (jedzenie oraz obsługa i sprzęt medyczny), Irak (pomoc medyczna), Kuwejt (sprzęt medyczny), Katar (pomoc medyczna, w tym trzy szpitale polowe, 500 łózek oraz respiratory), Rosja (personel i sprzęt medyczny), Tunezja (sprzęt medyczny i jedzenie), Turcja (zespół ratunkowy).

Francuscy ratownicy w drodze do Libanu PAP/EPA/BERTRAND GUAY

Ponad sto osób nie żyje po eksplozji w Bejrucie

Do wybuchu doszło we wtorek w składach bejruckiego portu, gdzie od kilku lat przechowywano saletrę amonową, zmagazynowaną tam bez niezbędnych zabezpieczeń. Wybuch był tak silny, że było go słychać na Cyprze, oddalonym od Bejrutu o 240 km.

W wyniku wybuchów śmierć poniosło - według danych ze środy wieczór - co najmniej 135 osób, a około 5000 zostało rannych.

Jako przyczynę tragedii władze libańskie podają wybuch składowanych w porcie 2750 ton saletry amonowej (azotanu amonu) wcześniej skonfiskowanej przez władze. Do wybuchu miało dojść podczas spawania otworu w magazynie, co miało zapobiec kradzieży.

Port w Bejrucie, gdzie doszło do eksplozji Google Maps

Autor:js,ft, akw//rzw,adso

Źródło: PAP, TVN24, tvn24.pl