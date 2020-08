Polscy strażacy gotowi nieść "natychmiastową" pomoc w Bejrucie. "Będą przeszukiwać metr po metrze"

Zgłosiliśmy gotowość do natychmiastowego wyjazdu do działań ratowniczych w Libanie - poinformował w środę rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej starszy kapitan Krzysztof Batorski. Pojechać może kilkudziesięciu ratowników i psy tropiące. Poza Polską gotowość do pomocy w ramach Mechanizmu Ochrony Ludności wyraziły także inne kraje Unii Europejskiej.