Polskie MSZ: wysyłamy do Libanu misję ratunkową. "Wierzymy do końca, że znajdziemy żywe osoby"

Kilkudziesięcioosobowy zespół poleci do Libanu z misją ratunkową - przekazał wiceszef polskiego MSZ Paweł Jabłoński. Jak wskazał, nasz kraj może wysłać do Bejrutu 11 medyków i 43 ratowników z psami oraz sprzęt i wyposażenie medyczne, leki i namiot szpitalny.

Zgłoszenie gotowości polskich służb to odpowiedź na wniosek o pomoc, który w ramach Mechanizmu Ochrony Ludności zgłosiły władze Libanu. Jak przekazała Państwowa Straż Pożarna, zgodę na wyjazd polskich ratowników wyraziło już Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wcześniej o udzieleniu pomocy Libanowi poinformował premier Mateusz Morawiecki. "Wspólnie z ministrem MSWiA Mariuszem Kamińskim podjęliśmy decyzję o niezwłocznym skierowaniu pomocy do Bejrutu. W pierwszej kolejności na miejsce udadzą się nasi ratownicy z KG PSP, zapewnimy też niezbędne wsparcie medyczne i pomoc poszkodowanym" - napisał na Twitterze.

Wiceszef MSZ: wyślemy misję ratunkową do Bejrutu

"Zgodnie z poleceniem premiera Morawieckiego wysyłamy do Libanu misję ratunkową – w pierwszych godzinach szczególnie istotne jest wsparcie osobowe. Z Polski będzie to grupa poszukiwawczo-ratownicza, zespół ratownictwa chemicznego oraz zespół medyczny. Łącznie będzie to 54 osób, w tym 11 medyków oraz 43 ratowników z 4 psami" - poinformował wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński.