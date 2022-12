Misja ONZ w Libanie ostrzelana. Ambasador Szczerski: polski kontyngent nie poniósł strat

czytaj dalej

Piątek jest 296. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że zamierza zadzwonić do Władimira Putina, aby wezwać go do zaprzestania bombardowań i ataków dronów na Ukrainie oraz nalegać na sfinalizowanie porozumienia w sprawie bezpieczeństwa ukraińskich elektrowni atomowych. - Zamierzam wezwać prezydenta Putina w tej sprawie, ponieważ bardzo wyraźnie te ataki (…) w dużej części są zbrodniami wojennymi – powiedział francuski prezydent. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z Ukrainy i wokół Ukrainy.