Libacja w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich. Wśród uczestników radny PiS

Do sieci wyciekło nagranie, na którym widać, jak urzędnicy imprezują na terenie Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. Tuż obok mogiły ofiar hitlerowskich zbrodni bawił się między innymi kierownik obiektu Bartosz Bętkowski, radny Prawa i Sprawiedliwości, a prywatnie syn marszałka województwa świętokrzyskiego, który Mauzoleum nadzoruje. Materiał magazynu "Polska i Świat".

To miejsce poraża - jest świadectwem potwornej zbrodni, jakiej 80 lat temu dopuścili się niemieccy okupanci na miejscowej ludności. – Żandarmi niemieccy w ciągu dwóch dni wymordowali tam ponad dwieście osób – powiedział historyk i lokalny dziennikarz Ryszard Koziej. Połowa z nich to kobiety i dzieci – niemal wszyscy zginęli spaleni w zamkniętych stodołach.

Mauzoleum w Michniowie powstało, żeby pamięć o wojennej tragedii nigdy nie zanikła. Otwarto je w 2021 roku i po otwarciu to miejsce-mogiła było świadkiem między innymi zakrapianej imprezy z udziałem urzędników. Nagranie z imprezy ujawnił świętokrzyski niezależny dziennikarz Krzysztof Soczewiński.

Libacja z udziałem radnego PiS

Na filmie z suto zakrapianej imprezy, jaką zorganizowano na terenie muzeum będącego de facto cmentarzem, widać kierownika placówki Bartosza Bętkowskiego i dwoje urzędników świętokrzyskiego urzędu marszałkowskiego. Co ciekawe, kierownik Bętkowski to radny PiS w powiecie skarżyskim i syn marszałka województwa Andrzeja Bętkowskiego z PiS, który mauzoleum to nadzoruje.