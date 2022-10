LGBT+ Diamonds Awards. Ewelina Negowetti "ambasadorem osób LBGT+", wśród nominowanych Piotr Jacoń

- Jestem mamą dziecka transpłciowego, więc ten tytuł ambasadora dostajemy od dzieci w dniu coming outu i od nas zależy, czy damy radę, czy nie damy rady. Dla mnie to jest dowód na to, że daję radę, a z drugiej strony, że dzisiaj się to nie kończy. Moja rola sprowadza się do edukacji rodziców oraz do wspierania ich, żeby zaufali swoim dzieciom i żeby się kierowali, jeśli nie mają wiedzy, intuicją, sercem i więzią z dzieckiem - tłumaczyła.