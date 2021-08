Ujawniona opinia KRRiT w sprawie TVN sprzed kilku lat. Wiercińska-Krużewska: potwierdza stanowiska wyrażane przez większość prawników

Sprawę koncesji dla TVN24 i zmianę opinii w sprawie TVN przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji komentowała adwokat Agnieszka Wiercińska-Krużewska, partner w kancelarii WKB. "Dziennik Gazeta Prawna" dotarł do opinii prawnej, na podstawie której Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uznała TVN za podmiot europejski. - To potwierdza stanowiska, które wyrażane są przez większość chyba prawników, zajmujących się prawem mediów - powiedziała Wiercińska-Krużewska. - To wprost wynika z ustawy - podkreśliła.

TVN24 wciąż czeka na przedłużenie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji koncesji. Jak pisze "Dziennik Gazeta Prawna", kilka lat temu obecny prezes Poczty Polskiej Tomasz Zdzikot podpisał się pod ekspertyzą, na podstawie której Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uznała TVN za podmiot europejski. KRRiT analizowała wtedy przejęcie TVN przez amerykańską spółkę Scripps Networks Interactive. Dziś szef KRRiT Witold Kołodziejski nazywa taką interpretację przepisów fikcją.

Wiercińska-Krużewska: ekspertyza potwierdza stanowiska większości prawników

Adwokat Agnieszka Wiercińska-Krużewska, partner w kancelarii WKB, mówiła we wtorek w TVN24, że "to potwierdza tak naprawdę stanowiska, które wyrażane są przez większość chyba prawników, zajmujących się prawem mediów". - To wprost wynika z ustawy - podkreśliła.

- Słyszeliśmy dotychczas, że w 2015 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wyraziła takie stanowisko, czyli tak naprawdę w żaden sposób nie sprzeciwiła się nabyciu przez spółkę kontrolowaną przez spółkę amerykańską podmiotu, który w Polsce nadawał TVN i już wtedy wydawało mi się, że takie stanowisko Krajowej Rady powinno było być podbudowane jakąś interpretacją prawną, czyli Krajowa Rada nie wydaje takich stanowisk nie zasięgnąwszy opinii swojego własnego działu prawnego albo prawników zewnętrznych - mówiła.

Dodała, że ta dzisiejsza informacja "Dziennika Gazety Prawnej" potwierdza, że "to stanowisko, ta zgoda, czy brak sprzeciwu na zmianę kapitału w TVN wynikały z interpretacji prawa, czyli ustawy o radiofonii i telewizji, które, wydaje jej się, jest na tyle jasne, że trudno by było dojść do innego wniosku".

Wiercińska-Krużewska: przez ostatnie lata kwestia uzyskania, czy przedłużenia koncesji nie wzbudzała kontrowersji

Na uwagę, że niespełna rok temu KRRiT odnowiła koncesję naziemnego kanału TTV, którego bezpośrednim koncesjonariuszem jest należąca do TVN spółka Stavka, powiedziała, że "chyba stąd zaczęliśmy nazywać przedłużającą się dyskusję na temat przedłużenia koncesji dla TVN24, czy zaproponowane zmiany do ustawy o radiofonii i telewizji, lex TVN".

- Dotychczas przez ostatnie lata, czyli od 2015 roku, ale także przez kolejne lata, kiedy już Discovery kontrolowało grupę TVN, nie wzbudzała żadnych kontrowersji kwestia uzyskania, czy przedłużenia koncesji na nadawanie nie tylko przez stacje newsowe, ale także stacje rozrywkowe - zauważyła.

Na uwagę, że obecny szef KRRiT Witold Kołodziejski uważa, że problem być może dostrzeżono zbyt późno, Wiercińska-Krużewska powiedziała, że "to jest bardzo zaskakujące, tym bardziej jak skonfrontuje się wypowiedzi przewodniczącego KRRIT właśnie z taką opinią prawną, która ewidentnie w archiwach Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest".

Dodała, że związku z tym pełna świadomość po stronie członków KRRiT i jej przewodniczącego musi być. - To nie jest problem zaskakujący, czyli to nie jest coś, co nagle ni stąd, ni zowąd dostrzeżono, że inna interpretacja powinna być - mówiła.

Dodała, że "ta interpretacja została dokonana w 2015 roku".

Projekt anty-TVN i koncesja dla TVN24

Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości wniosła 7 lipca do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. "Wolą ustawodawcy jest, by spółki z siedzibą w Polsce nie mogły być kontrolowane przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego" - napisano w uzasadnieniu. W zgodnej opinii komentatorów zmiany wymierzone są w niezależność TVN. Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu podczas posiedzenia 27 lipca przyjęła wraz z poprawkami projekt nowelizacji ustawy medialnej.

TVN24 wciąż czeka na przedłużenie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji koncesji, która wygasa 26 września. Wniosek o jej przedłużenie został złożony w lutym 2020 roku. KRRiT twierdzi, że problem leży w "sytuacji właścicielskiej" grupy TVN.

Zarząd stacji w oświadczeniu napisał, że w 2015 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zaakceptowała wejście amerykańskiego kapitału do TVN. Od 2016 roku - w takich samych warunkach właścicielskich - KRRiT wydała już koncesje dla kanałów TVN24 BiS, TTV i TVN International West. W sprawie koncesji dla TVN24 odbyły się w ostatnich dniach dwa głosowania w KRRiT. Nie doszło jednak do żadnych rozstrzygnięć.

Właścicielem TVN jest Discovery poprzez spółkę zależną Polish Television Holding BV w Holandii, a więc należącą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego

