Lex TVN zawetowane przez prezydenta. Roman Rewald: to była kwestia przyzwoitości wobec Amerykanów

W poniedziałek 27 grudnia w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda ogłosił, że wetuje ustawę - oznacza to, że trafi do Sejmu do ponownego rozpatrzenia. Wcześniej prezydent wspomniał, że rozważał również skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.

Prezydent: Odmawiam podpisania nowelizacji i kieruję ją do Sejmu do ponownego rozpatrzenia. Wetuję ją

"To była kwestia przyzwoitości wobec Amerykanów"

Do sprawy w rozmowie z TVN24 odniósł się amerykański prawnik, mecenas Roman Rewald. - Byłem bardzo zadowolony z tego, że w uzasadnieniu, które wygłosił pan prezydent, wspomniany był fakt potrzeby ochrony inwestycji amerykańskich. To była kwestia przyzwoitości wobec Amerykanów, którzy zainwestowali ogromne środki w Polsce. Od samego początku transformacji, będąc pierwszymi, którzy nieśli pomoc dla Polski po czasach komunistycznych - zwrócił uwagę.

Rewald: najważniejsza była ochrona prawa do wolnego słowa

Według gościa TVN24, najważniejszą sprawą "była ochrona prawa do wolnego słowa, do niezależnego dziennikarstwa, do możliwości pełnienia funkcji takiego wilka, który patrzy władzy na ręce". - Do tego potrzebna jest siła ekonomiczna. Nie wystarczy być dziennikarzem, ale trzeba też mieć zasoby ekonomiczne, jakie ma TVN, by prowadzić dziennikarstwo śledcze. To wymaga ogromnych środków, a w Polsce pozostało niewiele instytucji, które takie dziennikarstwo mogą prowadzić - mówił.