Lex TVN wróciło do Sejmu. Komisja zajmuje się uchwałą Senatu

Joński (KO): Nie zdarzało mi się jeszcze widzieć, by przewodniczący po uzyskaniu opinii prawnej zdecydował się na łamanie regulaminu. Nie można przejść obok tego obojętnie. W normalnych warunkach pan się powinien podać do dymisji. Był pan świadomy, że to niezgodne z regulaminem. Biuro prawne przedstawiło opinię.