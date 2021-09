Lex TVN wraca do Sejmu. Senator Krzysztof Kwiatkowski o przyszłości projektu

Odrzucona przez większość senacką ustawa anty-TVN wróci do Sejmu. W poniedziałek podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Obrony Praworządności senator Koła Senatorów Niezależnych Krzysztof Kwiatkowski ocenił, że ustawa "anty-TVN jest legislacyjnym trupem". Jednocześnie zwracał uwagę, że głosowanie w Senacie "to była wygrana bitwa, a wojna o wolne media się nie skończyła".

Kwiatkowski: ustawa anty-TVN jest legislacyjnym trupem

W poniedziałek w Senacie odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Obrony Praworządności. Podczas niego głos zabrał senator Koła Senatorów Niezależnych Krzysztof Kwiatkowski. Jak mówił, ustawa "anty-TVN jest legislacyjnym trupem". - Oczywiście ścieżka legislacyjna nie jest formalnie zamknięta, aczkolwiek zwracam państwu uwagę na jedną rzecz (...). W Senacie klub senacki PiS-u przestał istnieć w tym głosowaniu - wskazywał. Jak mówił Kwiatkowski, jest jasne, że Jarosław Kaczyński stał za tym projektem, który "z punktu widzenia władzy był absolutnie fundamentalny". - To, że Marek Suski prezentował ten projekt to jest czytelny sygnał, kto za tym projektem stał - stwierdził.

- Przy zaangażowaniu wszystkich sił i środków klub senacki PiS-u w głosowaniu tę ustawę popiera 37 głosami "za". Co to oznacza? Że jedenastu senatorów PiS-u w popłochu uciekło, nie chcąc popierać tego projektu, głosując przeciw, wstrzymując się lub nie biorąc udziału w głosowaniu - zwracał uwagę.

Kwiatkowski podkreślił, że "nie ma żadnej wątpliwości, że lex TVN nie będzie prawem obowiązującym". - W jaki sposób go PiS po cichu zamorduje, to oczywiście będzie się kierować rachunkiem zysków i strat politycznych - oceniał. Jak mówił, "w Senacie udało się doprowadzić do tego, że żadne poprawki nie były wprowadzone". - Gdyby w Senacie klub PiS wprowadził do niego jakąkolwiek poprawkę, prezydent miałby podstawy do tego, żeby powiedzieć, że ten projekt nie wygląda już tak represyjnie, ale to się PiS-owi nie udało, dlatego mam pewność, że lex TVN nigdy nie stanie się rzeczywistością legislacyjną - powiedział senator.