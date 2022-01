Prezydent Duda skierował do Sejmu weto w sprawie lex TVN

Weto prezydenta w sprawie lex TVN

27 grudnia prezydent oświadczył, że wetuje lex TVN, odsyłając ustawę z powrotem do Sejmu. Jak mówił, "bez wątpienia mamy do czynienia z ingerencją w prawa już istniejące, nowelizacja ustawy medialnej dotyczy podmiotu, który realizuje swoje działania gospodarcze w ramach wolności gospodarczej, w ramach polskiej konstytucji w sposób w pełni legalny". - Odmawiam podpisania nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji i kieruję ją do Sejmu do ponownego rozpatrzenia. To znaczy, że ją wetuję. Tym samym zamykam ten temat. Oddaję to Sejmowi z powrotem do rozważenia - powiedział prezydent Duda.