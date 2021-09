Senat odrzucił lex TVN

Lex TVN. Debata w Senacie

Wojciech Konieczny z Lewicy namawiał przedstawicieli obozu rządzącego, by "chcieli wrócić w przeszłość i nabrali refleksji". - Do czego zmierzacie? Chcecie zlikwidować medium krytyczne wobec władzy? Czy o to walczyliście w latach 80. tworząc ruch Solidarności? Pomyślcie chwilę o tym, za co się zabraliście. Uciekło to, co jest najwrażliwsze. Wolność do wyrażania swoich poglądów nie może być ograniczana w kraju. Nie doprowadzajcie do tego - apelował.