Rekordowy wynik TVN24. Dziękujemy, że są Państwo z nami

Posłowie przegłosowali w środę ustawę anty-TVN. TVN24, która przez cały dzień relacjonowała dla Państwa wydarzenia z Sejmu, osiągnęła tego dnia najwyższy w historii naszej stacji wynik oglądalności – 9,8 procent udziału w grupie ogólnej. Dało nam to pierwsze miejsce spośród wszystkich kanałów telewizyjnych w Polsce. Dziękujemy, że jesteście Państwo z nami.

W środę Sejm przyjął ustawę anty-TVN. Za projektem opowiedziało się 228 posłów, przy 216 głosach przeciw oraz 10 głosach wstrzymujących się. Wcześniej Prawo i Sprawiedliwość przegrało kilka głosowań, w tym to, dotyczące wniosku o odroczenie obrad. Po przerwie marszałek Elżbieta Witek zarządziła jednak reasumpcję głosowania nad wnioskiem, który w ponownym głosowaniu został odrzucony.

TVN24 liderem oglądalności

Sejmowe wydarzenia relacjonowała dla Państwa TVN24, która tego dnia osiągnęła najwyższy w historii stacji wynik oglądalności. Wśród ogółu widzów śledziło nas 9,8 procent oglądających, co pozwoliło nam osiągnąć najlepszy wynik spośród wszystkich kanałów telewizyjnych. Poprzedni najwyższy wynik oglądalności osiągnęliśmy 30 października 2020 roku, gdy relacjonowaliśmy protesty w obronie praw kobiet.

W momencie najwyższej oglądalności, około godziny 19.40, śledziło nas ponad 1,5 miliona widzów, co w grupie ogólnej stanowiło 14,7 procent udziału.

Najlepszy wynik wśród stacji informacyjnych

TVN24 BiS osiągnął wynik 1,2 procent oglądalności w grupie ogólnej, co plasuje tę stację na czwartej pozycji wśród kanałów informacyjnych.

Trzecia pozycja w grupie 16-49

Koncesja TVN24 i ustawa anty-TVN

TVN24 wciąż czeka na przedłużenie koncesji. Wniosek w tej sprawie trafił do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w lutym ubiegłego roku, czyli 18 miesięcy temu. Do dzisiaj nie zapadło rozstrzygnięcie. W sprawie koncesji dla TVN24 odbyły się 22 lipca dwa głosowania w KRRiT. Nie doszło do rozstrzygnięć.