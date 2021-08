Ustawa anty-TVN i sprzeciw 52 senatorów. Ryszard Terlecki komentuje: słusznie

Grupa 52 senatorów oświadczyła, że nie poprze ustawy anty-TVN. Ryszard Terlecki, marszałek Sejmu i szef klubu Prawa i Sprawiedliwości pytany w czwartek przez reportera TVN24 o tę zapowiedź, skomentował to jednym słowem: - Słusznie.

Sejm przyjął 11 sierpnia ustawę anty-TVN. Poparło ją 228 posłów, przy 216 głosach przeciw oraz 10 wstrzymujących się. Nowe przepisy, których projekt złożyli w Sejmie posłowie Prawa i Sprawiedliwości, w zgodnej opinii komentatorów wymierzone są w niezależność stacji TVN. Przeciwko zmianom w ustawie medialnej zaprotestowało wielu dziennikarzy, polityków i instytucji. Przepisy trafiły do Senatu.

W związku z tym grupa 52 senatorów, co przekłada się na większość głosów w izbie wyższej parlamentu, przedstawiła w środę oświadczenie w tej sprawie. "My, senatorowie demokratycznej większości w Senacie, nie poprzemy zmiany ustawy o radiofonii i telewizji, zwanej 'Lex TVN'. Uważamy bowiem, że ustawa ta łamie podstawowe wartości państwa prawa, na których zbudowana jest Rzeczpospolita Polska" - czytamy w treści oświadczenia. Senatorowie piszą także, że celem ustawy "jest pozbawienie Polaków prawa do wolności słowa i przejęcie kontroli przez partię rządzącą nad kolejnym, po mediach publicznych i gazetach grupy Polska Press, ważnym medium niezależnym".