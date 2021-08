Lex TVN. Redaktor naczelny TVN24 Michał Samul o ustawie i wciąż nieprzedłużonej koncesji

Sejm przyjął ustawę anty-TVN. Jednocześnie TVN24 wciąż czeka na przedłużenie koncesji. Redaktor naczelny stacji Michał Samul w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej" zapewniał, że TVN24 "nie da się wyciszyć". - Ciągle mam nadzieję, że dojdzie do zatrzymania się w tym szaleństwie, do przewartościowania, że zwycięży rozsądek - powiedział.

TVN24 ciągle czeka na przedłużenie koncesji. Wniosek w tej sprawie trafił do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w lutym ubiegłego roku, czyli 18 miesięcy temu. Do dzisiaj nie zapadło rozstrzygnięcie.

Redaktor naczelny TVN24: mamy przygotowanych kilka scenariuszy

Pytany, co stanie się, jeśli jednak koncesja nie zostanie przedłużona, odparł: "Będziemy nadal nadawać nasz program, nasi dziennikarze będą zadawać trudne pytania i opisywać rzeczywistość we wszystkich jej odcieniach".

"TVN24 od 20 lat ma polską koncesję, jest najpopularniejszym w Polsce kanałem satelitarno-kablowym, nadaje po polsku, opisuje polską rzeczywistość, produkuje swoje treści w Polsce. Tworzą go polscy dziennikarze, polscy producenci i wydawcy, ogląda go polska widownia. Rzeczywiście polskie i europejskie prawo dopuszcza nadawanie z terenu Unii Europejskiej. Ale próba wypchnięcia nas za granicę to po prostu szykanowanie niezależnego nadawcy" - podkreślił Samul.

"Ciągle mam nadzieję, że dojdzie do zatrzymania się w tym szaleństwie"

Samul powiedział, że "mimo tego, co nastąpiło w Sejmie, nie wyobraża sobie sytuacji, żeby taka ustawa została przyjęta". "Ona jest wymierzona nie tylko w TVN, ale też we wszystkie media. Ma na celu wyłączenie kontroli niezależnych mediów nad władzą, de facto uniemożliwienie im działania. Ciągle mam nadzieję, że dojdzie do zatrzymania się w tym szaleństwie, do przewartościowania, że zwycięży rozsądek" - mówił.