Sejm przyjął lex TVN. Jak głosowali posłowie

Jak głosowały poszczególne kluby i koła

Spór o na sejmowej komisji kultury i środków przekazu

Wniosek przeciwny złożył wiceprzewodniczący komisji Marek Suski z PiS. - Jeżeli tutaj mamy uchwałę Senatu z dnia 9 września, dzisiaj mamy koniec grudnia, czyli to jest bardzo długi termin - mówił. - Myślę, że spokojnie te dwa miesiące wystarczą na to, żeby się zapoznać z tą jednozdaniową uchwałą Senatu i każdy ma wyrobione zdanie na ten tematu - powiedział.

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Sejmu powiedział: - Zacytuję przepis, który był już tutaj cytowany, to jest artykuł 152 ustęp 5 Regulaminu Sejmu, który reguluje kwestie zawiadamiania członków komisji o terminie posiedzenia komisji. Ten przepis mówi o tym, że to zawiadomienie powinno nastąpić co najmniej na trzy dni przed posiedzeniem komisji. Chyba że posiedzenie zwołane zostało w wyniku decyzji podjętych na posiedzeniu Sejmu. Oczywiście nie mamy takiej wiedzy, iż to posiedzenie zostało zwołane w wyniku decyzji podjętych na posiedzeniu Sejmu. Jest to kolejny etap trwającego procesu legislacyjnego nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji, etap rozpatrywania uchwały Senatu przez komisję, więc rzeczywiście ten przepis artykułu 152 ustęp 5 mówi o tym terminie trzydniowym. Jeśli chodzi o praktykę w pracach parlamentarnych, to trzeba oddać sprawiedliwość, że jest ona różna i nie zawsze ten termin trzydniowy jest zachowywany.