Lex TVN czeka na decyzję prezydenta. Vera Jourova: to ustawa uderzająca w interesy jednej stacji

Po przyjęciu lex TVN przez większość sejmową, nowelizacja czeka na decyzję prezydenta Andrzeja Dudy. Głos zabiera też Komisja Europejska. Jej wiceszefowa Vera Jourova zauważa, że ustawa uderza w interesy jednej stacji telewizyjnej. - Jeśli miałaby zniknąć, to będzie to ogromny cios dla pluralizmu mediów w Polsce - dodała.

Sejmowa większość przyjęła w piątek lex TVN, czyli nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, odrzucając tym samym weto Senatu. Decyzja należy teraz do prezydenta. Ma na nią czas do 9 stycznia. Przepisy te, autorstwa posłów PiS, wymierzone są w niezależność stacji TVN. W niedzielę po południu w wielu polskich miastach odbyły się manifestacje w obronie TVN i wolności mediów.

Jourova: ogromny cios dla pluralizmu mediów w Polsce

O przyjęcie ustawy pytana była w rozmowie z reporterem TVN24 Sebastianem Napierajem wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova. - Już jakiś czas temu byliśmy tym zaniepokojeni, o czym mówiliśmy – podkreśliła, dodając, że przyjęcie ustawy było dla niej zaskoczeniem.

- Ustawa została przyjęta w kontekście już bardzo problematycznej sytuacji z mediami w Polsce. Niektórzy mówią o upolitycznieniu mediów. Kiedy patrzymy na tę konkretną ustawę, to jest ona wbrew interesom jednej stacji telewizyjnej. Stacji, która, jeśli miałaby zniknąć, to będzie to ogromny cios dla pluralizmu mediów w Polsce – powiedziała.

Jourova zwróciła uwagę, że ustawa nadal nie została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. - Nadal czekamy na decyzję prezydenta Dudy – mówiła.

- Widzimy jak sytuacja z mediami pogarsza się w wielu państwach członkowskich, nie tylko w Polsce. Dlatego już ogłosiłam, że zaproponuję nową ustawę, ustawę o wolności mediów, która powinna zająć się zasadami, w ramach których media mogą prowadzić swoją działalność w Europie – mówiła Jourova.

Wiceszefowa KE: w czasie kryzysu powinniśmy mocniej wiązać się z sojusznikami

Jourova powiedziała, że nie rozumie powodu, dla którego przyjęta została taka ustawa. - W pełni rozumiem Polaków, kiedy słyszę, że dużym zagrożeniem dla Polski jest Rosja. Widzimy, co się dzieje na wschodniej granicy. Słyszałam, że to konkretne prawo powinno pozwolić Polsce bronić rynku medialnego na przykład przed mediami rosyjskimi – mówiła.

- Dobrze, ale to można zrobić zupełnie inaczej. Możemy zastosować istniejące reguły na podstawie zagrożenia dla bezpieczeństwa, a nie poprzez wdrożenie ustawy, która zwraca się przeciwko sojusznikowi, przeciwko telewizji, która jest własnością podmiotu ze Stanów Zjednoczonych – podkreśliła. Jak dodała, "w czasie kryzysu powinniśmy starać się mocniej wiązać się z sojusznikami".

"Sam Trybunał budzi wątpliwości co do tego, czy nadal jest niezawisłym sądem"

Jourova skomentowała również wszczęcie przez Komisję Europejską procedury naruszeniowej wobec Polski w związku z orzecznictwem polskiego Trybunału Konstytucyjnego. - Decyzja Trybunału Konstytucyjnego, który de facto stwierdził, że część artykułów traktatu, który obowiązuje w całej Unii Europejskiej, nie dotyczy się terytorium Polski, był szokujący, nie tylko dla mnie - mówiła. Wiceszefowa KE podkreśliła, że "sam Trybunał budzi wątpliwości co do tego, czy nadal jest niezawisłym sądem".

Zdaniem Jouroverj, "ten wyrok, który każe nam wątpić w to, czy reguły, na których oparta jest cała Unia, są stosowane w Polsce". - Mówimy tu o architekturze Unii, gdzie mamy dwa najważniejsze filary. Jednym z nich jest to, że mamy jednego arbitra, jeden sąd, który intepretuje prawo europejskie. To Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, którego decyzje były szanowane przez państwa członkowskie – podkreśliła.

- Drugą rzeczą jest to, że w ramach kompetencji unijnych, prawo unijne ma prymat nad prawem krajowym. To są dwie podstawowe reguły. Jeżeli widzimy, że w jednym państwie członkowskim jest to podważane i mogą tą drogą pójść inne państwa członkowskie, to będziemy mieli zaraz do czynienia z rozmontowywaniem Unii – dodała.

