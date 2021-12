Pełnomocnik TVN Grupy Discovery: ustawa wywłaszcza podmiot, który legalnie w Polsce prowadzi działalność gospodarczą

czytaj dalej

Lex TVN zostało w piątek przyjęte przez Sejm. Nowelizacja ustawy medialnej trafi teraz do prezydenta Andrzeja Dudy. We wrześniowej rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN Marcinem Wroną, który pytał o to, czy prezydent zawetuje ustawę, Duda odparł, że jeśli dojdzie do wniosku, że istotne elementy związane z ładem konstytucyjnym i bezpieczeństwem prowadzenia działalności gospodarczej są postawione pod znakiem zapytania, to "decyzje będę tutaj oczywiście zdecydowane". Nieco wcześniej Duda zapewniał, że będzie "cały czas stał na straży konstytucyjnych zasad".