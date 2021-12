Lex TVN. Protest przed Pałacem Prezydenckim. Wystąpienia przedstawicieli mediów

Miszczak: nie będą nam mówić, co mamy oglądać

- Pół roku temu broniliśmy koncesji TVN24, a dzisiaj PiS przyszedł po wszystkie kanały Grupy TVN Discovery – mówił dyrektor programowy TVN Edward Miszczak. Jak dodał, nie przyszedł "bronić swojego miejsca pracy". - Przyszedłem, żeby bronić pilota telewizyjnego. Nie będą nam mówić, co mamy naciskać. Nie będą nam mówić, co mamy oglądać. Chcemy oglądać własne programy – powiedział ze sceny przed Pałacem Prezydenckim.

Jak dodał, "kiedy w TVN-ie pojawiło się Discovery, wielka amerykańska medialna korporacja, pomyślałem, że złapaliśmy pana Boga za nogi, że już nic lepszego nie może się zdarzyć". - Okazało się, że ta amerykańskość dzisiaj jest problemem, jest powodem do zamknięcia stacji. Ale to jest mydlenie oczu. Tu chodzi nie o Amerykę, tu chodzi o wolne media – zwrócił uwagę.

Żakowski: Tu nie chodzi o wolność TVN-u, tu chodzi o wolność Polski

- Możemy ze sobą ostro konkurować, możemy się ze sobą spierać w mediach, ale jeżeli ktoś próbuje się zamachnąć na nasze elementarne prawo do istnienia, (…) to musimy wszyscy razem powiedzieć – nie. Tu nie chodzi o wolność TVN-u, tu chodzi o wolność Polski – dodał Żakowski.

Kurski: w sprawie praw obywatelskich wszystkie media muszą mówić jednym głosem

Zastępca redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej" Jarosław Kurski ocenił, że "ostatnie wybory odbywały się na pochyłym boisku, to nie była gra fair". – Następne wybory władza chce, żeby odbywały się już tylko do jednej bramki i my nie możemy na to pozwolić – oświadczył.