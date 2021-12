Lex TVN przyjęte. Medioznawca: w kontekście echa wydarzeń ta sprawa chyba nie ma precedensu

Przyjęcie przez Sejm lex TVN komentował w sobotę w TVN24 doktor Krzysztof Grzegorzewski, medioznawca z Uniwersytetu Łódzkiego. Ocenił, że "to jest właściwie początek problemu, a nie jego koniec". - Widzimy nieprawdopodobne zdecydowanie władzy - mówił. Zdaniem Grzegorzewskiego "w kontekście tak zwanych ech wydarzeń, na przykład polskich, ta sprawa chyba rzeczywiście nie ma precedensu".

Krzysztof Grzegorzewski, medioznawca z Uniwersytetu Łódzkiego powiedział we "Wstajesz i weekend" w TVN24, że "ta władza udowadnia, że niemożliwe jest możliwe". - Cały problem, który właściwie teraz mamy i sposób procedowania, który wszyscy wczoraj, myślę, że z goryczą obserwowaliśmy, wskazuje na to, że władza jest całkowicie zdeterminowana w osiągnięciu tego celu - ocenił.

- To, że zrobiono to z zaskoczenia, ale w sposób urągający jakiemukolwiek procedowaniu, nieregulowanemu jakimkolwiek cywilizowanym trybem, z charakterystycznym dla tej władzy pogwałceniem debaty, możliwości w ogóle wypowiedzenia się, jest, wydaje mi się, symptomatyczne - powiedział medioznawca.

Dodał, że "to jest właściwie początek problemu, a nie jego koniec". - Widzimy nieprawdopodobne zdecydowanie władzy. (...) Muszę powiedzieć, że oni mieli zawsze złość na media niezależne, a w szczególności mieli złość na TVN. Przecież bardzo kąśliwe, krytyczne komentarze pamiętam już z 2004 roku, kiedy państwo robiliście wieczór wyborczy (poświęcony wyborom - red.) do Parlamentu Europejskiego. Tam już wypowiedzi Jarosława i Lecha (Kaczyńskich - red.) były bardzo kąśliwe pod adresem TVN - mówił Grzegorzewski.

- Więc to jest problem znacznie starszy niż wielu być może młodym ludziom mogło się wydawać - dodał.

"W kontekście echa wydarzeń ta sprawa chyba nie ma precedensu"

Na uwagę, że mamy do czynienia z próbą wywłaszczenia inwestora z USA, podkreślił, że "Amerykanie przeciwko temu już bardzo mocno protestują i wcale im się nie dziwi".

- W kontekście tak zwanego echa wydarzeń, na przykład polskich, ta sprawa chyba rzeczywiście nie ma precedensu. Bo atak na media w ogóle ma rzeczywiście precedens i to wyjątkowo obrzydliwy oczywiście za tej władzy. Dlatego tutaj nie do końca się zgadzam z fragmentem oświadczenia Discovery, kiedy się mówi o bezprecedensowym ataku. Myślę sobie, że precedensem już było opanowanie mediów publicznych w takim stopniu, w jakim ta władza to zrobiła, bo zakusy miała każda - powiedział.