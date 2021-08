Lex TVN przyjęta przez Sejm. Konstytucjonalistka Bogna Baczyńska komentuje

TVN24 wciąż czeka na przedłużenie koncesji. Wniosek w tej sprawie trafił do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w lutym ubiegłego roku, czyli 18 miesięcy temu. Do dzisiaj nie zapadło rozstrzygnięcie. W środę Sejm przyjął ustawę anty-TVN. Poparło ją 228 posłów, przy 216 głosach przeciw oraz 10 głosach wstrzymujących się.

Lex TVN. Bogna Baczyńska komentuje

- W tej chwili to niszczenie TVN24 - bo myślę, że swobodnie można wypowiedzieć taką kwestię: to jest niszczenie TVN24, a co za tym idzie niszczenie wolności słowa - odbywa się w związku z taką a nie inną sytuacją polityczną w Polsce. Natomiast musimy pamiętać, że troska o to, żeby obywatel miał dostęp do informacji, żeby mógł korzystać z wolności słowa, w innych krajach jest o wiele bardziej rozbudowana - zaznaczyła Baczyńska.