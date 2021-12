Protesty po przyjęciu lex TVN. Adam Bodnar na demonstracji przed Pałacem Prezydenckim

Bodnar: stawką jest demokracja

Podkreślił, że "stawką tego, po co tutaj są państwo, jest to, czy będziemy mieli jeszcze wolne wybory w 2023 roku". - Nie chodzi o to, co się zdarzy w dniu wyborów. Chodzi o to, co będzie się działo przed datą wyborów: czy będziemy mogli kontrolować rządzących, czy będziemy mogli wyrabiać sobie pogląd na temat tego, jak wykonują swoje zadania, czy będziemy mogli ich oceniać i czy będziemy mogli głosować w sposób racjonalny na tych, co do których chcielibyśmy, żeby byli naszymi przedstawicielami – wyliczał Bodnar.