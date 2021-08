Prezes i dyrektor generalny Discovery International o lex TVN. "Nie mamy zamiaru sprzedawać TVN ani odchodzić"

W czwartek koncern Discovery poinformował, że wysłał do prezydenta Andrzeja Dudy formalne powiadomienie o powstaniu sporu w ramach Traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych Polski i Stanów Zjednoczonych z 1990 roku. Wyjaśniono, że "zawiadomienie jest konsekwencją działań dyskryminujących i naruszających interesy Discovery, włączając w to nieuzasadnioną odmowę przedłużenia koncesji na nadawanie dla kanału TVN24" oraz przyjętą 11 sierpnia przez Sejm ustawę "wprost wymierzoną w kanały grupy TVN Discovery".

Prezes Discovery International: nie mamy zamiaru odchodzić

- Widzimy wielkie wsparcie ze strony rządu USA i ogromne wsparcie ze strony Unii Europejskiej - powiedział. - Obawiam się, że problem polega na tym, że ten (polski) rząd jest całkowicie zdeterminowany ideologicznie - dodał. Jak zauważył, "do tej pory całe to wielkie wsparcie i wszystkie słowa najwyraźniej nie wystarczyły, by temu zapobiec".

Perrette powiedział agencji AP, że Discovery ma także inne plany uratowania swojej inwestycji w Polsce, ale w tej chwili nie może ujawnić ich szczegółów. - To zmierza w bardzo złym kierunku - ocenił. - A teraz, w ciągu najbliższych 30 do 45 dni, decyzja zostanie podjęta - dodał. To nawiązanie do tego, że ustawa została teraz przekazana do Senatu. Izba ma 30 dni na przeprowadzanie prac legislacyjnych.