Senackie komisje pracują nad lex TVN. Relacja z posiedzenia komisji

Wróblewski: To, że ta nowelizacja jest wprowadzana, to w istocie można zadać pytanie: po co? Trzeba zwrócić uwagę na to, że odmowa wydania koncesji lub cofnięcie koncesji podlegałaby w normalnym trybie kontroli sądowej. Tymczasem wprowadzenie tej zmiany drogą zmiany przepisów ustawy spowoduje, że z mocy prawa wygasną możliwości prowadzenia działalności i sąd nie będzie mógł skutecznie zbadać na przykład tego, czy rzeczywiście zachodzą przesłanki zagrożenia bezpieczeństwa państwa.