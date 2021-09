O lex TVN na posiedzeniu senackich komisji. Eksperci i politycy o proponowanych przez PiS zmianach

Biuro Legislacyjne Senatu o lex TVN

- W świetle obowiązujących przepisów KRRiT może przeciwdziałać sytuacjom, które powodowałyby zagrożenie bezpieczeństwa państwa. Nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych zmian, tak jak to jest intencją ustawodawcy - powiedziała.

Dodała, że "przepisy, które wprowadzają nowe zasady udzielania koncesji (...) mogą naruszać wywodzoną z konstytucji zasadę zaufania do państwa i stosowanego przez nie prawa".

- Jak zauważył Rzecznik Praw Obywatelskich, nie zaszły żadne okoliczności, które uzasadniałyby wejście przez ustawodawcę w sferę praw słusznie nabytych w drodze koncesji. W konsekwencji przedmiotowa ingerencja ustawodawcza wydaje się nosić cechy arbitralności - mówiła przedstawicielka BLS. Dodatkowo proponowane przepisy - stwierdziła - "budzą wątpliwości co do zgodności z artykułem 14 konstytucji, czyli wolnością środków społecznego przekazu.

Chmaj: lex TVN jest niezgodne z czterema artykułami Konstytucji

Dodał, że "już na etapie procedowania ustawy w Sejmie doszło do rażącego złamania nie tylko Konstytucji, ale też Regulaminu Sejmu, bo "nielegalnie dokonano reasumpcji głosowania".

Przedstawiciel RPO: to arbitralne rozwiązania, które nie powinny mieć miejsca w demokratycznym państwie prawa

- W istocie można zadać pytanie: po co? Trzeba zwrócić uwagę na to, że odmowa wydania koncesji lub cofnięcie koncesji podlegałaby w normalnym trybie kontroli sądowej. Tymczasem wprowadzenie tej zmiany drogą zmiany przepisów ustawy spowoduje, że z mocy prawa wygasną możliwości prowadzenia działalności i sąd nie będzie mógł skutecznie zbadać na przykład tego, czy rzeczywiście zachodzą przesłanki zagrożenia bezpieczeństwa państwa - dodał Wróblewski.

Schnepf o lex TVN

Ryszard Schnepf, były ambasador Polski w USA powiedział, że "dotrzymywanie umów międzynarodowych jest potwierdzeniem powagi i stabilności umawiających stron". - Złamanie umowy stanowi wyraz niedojrzałości i złej woli. Może być przedmiotem rozstrzygnięć przed organami arbitrażowymi, a w konsekwencji prowadzić do uruchomienia trybu odszkodowawczego, ale też stać się źródłem osłabienia autorytetu pozywanej strony, a nawet odstąpienia od współpracy dwustronnej - mówił były ambasador.

"Ta ustawa nadaje się wyłącznie do odrzucenia w całości"

Jerzy Straszewski, prezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej mówił, że uchwalone przez Sejm przepisy "teraz dotyczą szczegółowo tego nadawcy, tego programu (TVN - red.)". - Nie łudźmy się, to pójdzie dalej jeśli taka ustawa wejdzie do porządku prawnego. To dotyczy również internetu - ostrzegał.